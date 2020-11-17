Картина дня: самая молодая жертва коронавируса, продление запрета на продажу алкоголя и китайские товары

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 ноября.
"Вся страна ходит в китайских товарах": жительница Эстонии обожглась на покупке через Instagram
Одна молодая красивая барышня решила купить в интернете фантастически красивое пальто, но вместо этого получила скомканное нечто, рассказывает очередной выпуск программы Kuuuurija. Читать далее...
В Эстонии скончались три пациента с COVID-19, заразились 186
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5287 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 186, то есть 3,5% от общего количества тестов. Читать далее...
Самая молодая жертва коронавируса: в Ида-Вирумаа скончалась отказавшаяся от тестирования 46-летняя женщина
В Ида-Вирумаа скончалась 46-летняя пациентка с Covid-19, которая стала самой молодой жертвой коронавируса в Эстонии с начала пандемии. Эту информацию порталу Rus.Postimees подтвердили в Департаменте здоровья. Читать далее....
В Эстонии многие зараженные коронавирусом игнорируют очевидные симптомы
Из организованного учеными Тартуского университета мониторингового исследования выяснилось, что около 0,4% населения Эстонии, или около 5000 человек, заражены коронавирусом. Также оказалось, что большая часть людей с коронавирусом не считает себя больными даже при появлении симптомов. Читать далее...
СВОИМИ ГЛАЗАМИ 〉 Работник пункта забора анализов на коронавирус рассказал, что видят люди на передовой
По всей Эстонии разбито 16 пунктов тестирования на коронавирус, где получившие направление от врача люди могут сдать анализ. В каждом из них работают медицинские работники и их помощники, которые встречают пациента, удостоверяют его личность, берут анализ и отправляют его в лабораторию. Читать далее...
Ребенок от тряски получил тяжелые травмы, мать приговорили к условному заключению
Новорожденные сообщают о своих желаниях плачем. Уставшие родители, которые чтобы успокоить плачущего малыша слишком сильно его трясут, могут нанести крохе тяжелый вред здоровью. Два года назад в Пярнумаа произошел случай, который месяц нашел свое завершение в приговоре Пярнуского уездного суда. Читать далее...
Министр образования ездила с семьей в Хорватию на служебной машине
Хотя министр образования Майлис Репс (Центристская партия) утверждает, что ее дети используют для передвижения поезд, из наблюдений журналистов Õhtuleht стало ясно, что Репс также использует имущество министерства и водителя, например, когда отвозит детей в школу. Читать далее...
Умер Роман Виктюк
Театральный режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк умер на 85-м году жизни. У него был коронавирус. Читать далее...
Мелкая фирма утопает в заказах на маски
После решения правительства сделать ношение маски отчасти обязательным, количество заказов на производство этого вида товара у мелкого производителя спортивной одежды OÜ T-Style резко увеличилось. Читать далее...
Латыши наслаждаются свободной от автоналога Эстонией
Латыши выигрывают сотни евро в год, если регистрируют свои автомобили в Эстонии – единственной стране Евросоюза, где еще не введен налог на моторные легковые автомобили. Читать далее...
Правительство продлило запрет на ночную продажу алкоголя до 26 января
Сегодня правительство решило продлить общереспубликанский запрет на ночную торговлю алкоголем до 26 января 2021 года (включительно). Читать далее...
Как в тюрьме: клиент дома престарелых оказался без связи с внешним миром
90-летний Эвальд (имя изменено) оказался в Вильяндиском центре социального обеспечения, куда его отдали родственники, после чего долгое время друзья пожилого мужчины не могли связаться с ним, а еще через месяц он умер. Читать далее...
Галерея 〉 Все больше людей носят маски в общественных местах
На этой неделе в общественных местах гораздо больше людей носит маски или визиры. Читать далее...
ФОТО 〉 По всей Эстонии сегодня здания подсвечены сиреневым цветом. Что это означает?
Сегодня, 17 ноября, отмечается Международный день недоношенных детей. В поддержку преждевременно рожденных детей и их семей здания по всей Эстонии подсвечены сиреневым цветом. Читать далее...
Больницы вынуждены переносить плановое лечение пациентов
Как сообщил в понедельник руководитель Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас в передаче "Ringvaade" на телеканале ETV, эстонские больницы, как и во время первой волны коронавируса весной этого года, осенью вынуждены переносить плановое лечение пациентов. Читать далее...
Новые правила спортклубов: меньше людей на тренировках и более тщательная уборка
В связи с решением правительства установить во внутренних общественных помещениях правило 2+2, тренажерные залы внесли изменения в режим работы. Читать далее...
ВОЗ считает вакцинацию недостаточной для победы над COVID-19
Одной вакцинации недостаточно для борьбы с пандемией коронавируса, заявил в Twitter глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Читать далее...
В Нарве обнаружили огромную партию наркотиков
Вируская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению двух человек в незаконном обращении наркотических средств в больших количествах. Обнаруженных при обыске наркотиков хватило бы, чтобы вызвать наркотическое опьянение более чем у полумиллиона человек. Читать далее...
Жителей Таллинна приглашают на обсуждение планировки терминала Rail Baltica
Управа района Ласнамяэ приглашает горожан обсудить эскизное решение детальной планировки терминала Rail Baltica, который будет построен в Юлемисте. Открытое обсуждение состоится 18 ноября в 16.30 в центре культуры «Линдакиви». Читать далее...
Руководитель больницы: спокойное время скоро закончится
Распространение коронавируса в уездах Южной Эстонии в течение последний двух недель оставалось относительно низким, по сравнению с показателями Ида-Вирумаа и Таллинна, но вскоре количество случаев заражения увеличится и здесь, сказал порталу Lõuna-Eesti Postimees руководитель Южно-Эстонской больницы Арви Васьк.