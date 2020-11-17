Вт, 17.11.2020
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Хелир-Валдор Сеэдер

В Швеции коронавирус стал третьей по распространенности причиной смерти

Швеция.

ФОТО: Oleksiy Mark/shutterstock.com

В первом полугодии 2020 года COVID-19 стал причиной  приблизительно 10 процентов от общего числа смертей в Швеции, передает Deutsche Welle.

Как следует из отчета министерства здравоохранения и социального развития страны, последствия заражения коронавирусом стали третьей по распространенности причиной смерти в стране. За шесть месяцев в Швеции скончались около 51,5 тыс. паицентов. В 14 тыс. случаев причиной послужили заболевания сердца и системы кровообращения, 11 600 больных страдали различными онкологическими заболеваниями, 5500 умерли от последствий COVID-19.

Как отмечается в документе, распространение коронавируса способствовало тому, что смертность в стране, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, выросла на 10 процентов у женщин и на 14 процентов у мужчин.

Мировое сообщество борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 55 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer , от последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,3 млн человек, выздоровели свыше 38 млн пациентов.

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