Департамент здоровья нуждается в коронадетективах: под наблюдением уже более 20 000 жителей Эстонии

По словам главы кризисного штаба Департамента здоровья Рагнара Вайкнеметса, постоянный рост числа зараженных и близких контактов неизбежно привел к снижению качества общения. «При борьбе с инфекционным заболеванием важно как можно скорее провести эпидемиологическое исследование, чтобы выявить близкие контакты и дать практические советы, как оставаться в изоляции, - сказал Вайкнеметс. - Технологические решения, к сожалению, пока не могут обеспечить качество, сравнимое с человеческим контактом».

Департамент здоровья ищет возможности для привлечения дополнительных ресурсов, а работа инспекторов, известных широкой публике как коронадетективы, требует как хороших коммуникативных навыков, так и знаний об инфекционных заболеваниях и их профилактике. По словам Рагнара Вайкнеметса, сейчас ведутся переговоры с несколькими потенциальными партнерами, поскольку следует быть готовыми, что зимой продолжит увеличиваться число зараженных. Он отметил, что консультирование людей должно продолжаться даже при еще большем числе заболевших.

Департамент здоровья призывает заболевших людей оставаться дома, в общественных местах и общественном транспорте носить маски и держать дистанцию. «Наша нагрузка зависит напрямую от распространения вируса, что в свою очередь зависит от поведения людей. Поэтому будет ответственными и сохраним жизнь в Эстонии открытой», - сказал Вайкнеметс.

На данный момент в Департаменте здоровья работает почти 40 человек, задача которых общаться с зараженными коронавирусом и их близкими контактами.