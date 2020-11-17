Сенат США принял и отправил на подпись Трампу антидопинговый «акт Родченкова»

Документ, названный "актом Родченкова" в честь бежавшего за океан бывшего директора московской антидопинговой лаборатории, сенат отправил на подпись президенту Дональду Трампу. Члены палаты представителей единогласно приняли данную инициативу еще в 2019 году, сообщает NEWSru со ссылкой на Антидопинговое агентство США (USADA).

Акт также призван защищать информаторов от мести и предоставлять возмещение спортсменам, которые оказались обмануты в результате допинговых сговоров. Под его действие подпадает окружение спортсменов - тренеры, агенты, менеджеры и представители государственных учреждений, связанных с финансированием и организацией спортивных мероприятий.

Преследование самих спортсменов, уличенных в применении допинга, законом не предусматривается. Это юрисдикция Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Кроме того, закон не будет распространяться на североамериканские профессиональные лиги (НБА, НХЛ и т. д.), которые официально не следуют кодексу WADA.

This act CRIMINALIZES doping and doping conspiracies and today, it passed the Senate 🥳🥳🥳 its already through the House. Huge step in stopping doping and helping clean sport!! https://t.co/sy6ToNMxNf — emma coburn (@emmajcoburn) November 17, 2020

WADA ранее выражало обеспокоенность экстерриториальным применением американской юстиции, поскольку законопроект может помешать мировым усилиям в борьбе с допингом. А именно, повлечет за собой дестабилизацию антидопинговой структуры, подразумевающей набор единых правил для спортсменов всего мира.