Сенат США принял и отправил на подпись Трампу антидопинговый «акт Родченкова»

Сенат Соединенных Штатов принял законопроект, который предусматривает возможность вынесения уголовных приговоров и преследования со стороны США любого человека в мире, если он участвует в допинговом сговоре на соревнованиях с американским присутствием. Наказание подразумевает штраф до миллиона долларов и заключение в тюрьму на срок до десяти лет.
Документ, названный "актом Родченкова" в честь бежавшего за океан бывшего директора московской антидопинговой лаборатории, сенат отправил на подпись президенту Дональду Трампу. Члены палаты представителей единогласно приняли данную инициативу еще в 2019 году, сообщает NEWSru со ссылкой на Антидопинговое агентство США (USADA).
Акт также призван защищать информаторов от мести и предоставлять возмещение спортсменам, которые оказались обмануты в результате допинговых сговоров. Под его действие подпадает окружение спортсменов - тренеры, агенты, менеджеры и представители государственных учреждений, связанных с финансированием и организацией спортивных мероприятий.
Преследование самих спортсменов, уличенных в применении допинга, законом не предусматривается. Это юрисдикция Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Кроме того, закон не будет распространяться на североамериканские профессиональные лиги (НБА, НХЛ и т. д.), которые официально не следуют кодексу WADA.
This act CRIMINALIZES doping and doping conspiracies and today, it passed the Senate 🥳🥳🥳 its already through the House. Huge step in stopping doping and helping clean sport!! https://t.co/sy6ToNMxNf— emma coburn (@emmajcoburn) November 17, 2020
WADA ранее выражало обеспокоенность экстерриториальным применением американской юстиции, поскольку законопроект может помешать мировым усилиям в борьбе с допингом. А именно, повлечет за собой дестабилизацию антидопинговой структуры, подразумевающей набор единых правил для спортсменов всего мира.
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