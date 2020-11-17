Вт, 17.11.2020
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Пеэп Тальвинг
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  • Оборот известного туроператора, действующего в Эстонии, за год упал на 80 процентов

Оборот известного туроператора, действующего в Эстонии, за год упал на 80 процентов

Novatours в Таллиннском аэропорту.

ФОТО: RAIGO PAJULA/PM/SCANPIX BALTICS

Оборот одного из крупнейших в Литве туроператоров Novaturas в январе-октябре составил 32,3 млн евро - на 80% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Только в октябре, когда компания осуществляла рейсы на курорты Кипра и Крита, выручка составила 1,9 млн евро - на 91% меньше, чем в октябре прошлого года, сообщила компания Novaturas через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

За десять месяцев этого года компания обслужила 47,4 тысячи клиентов - на 82% меньше, чем в прошлом году. Только в октябре она обслужила 3,3 тысячи клиентов – на 90% меньше.

По данным туроператора, продолжают доминировать две тенденции в планировании путешествий - туры закупаются в последнюю минуту или туристы планируют отпуска 2021 года.

Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской биржах. 

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