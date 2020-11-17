Оборот известного туроператора, действующего в Эстонии, за год упал на 80 процентов

Только в октябре, когда компания осуществляла рейсы на курорты Кипра и Крита, выручка составила 1,9 млн евро - на 91% меньше, чем в октябре прошлого года, сообщила компания Novaturas через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

За десять месяцев этого года компания обслужила 47,4 тысячи клиентов - на 82% меньше, чем в прошлом году. Только в октябре она обслужила 3,3 тысячи клиентов – на 90% меньше.

По данным туроператора, продолжают доминировать две тенденции в планировании путешествий - туры закупаются в последнюю минуту или туристы планируют отпуска 2021 года.

Акции Novaturas котируются на Вильнюсской и Варшавской биржах.