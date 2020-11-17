Мельдер: достичь примирения в обществе поможет то, что почти все согласны в одном

Вопрос демографии в политике часто остается без внимания, поскольку ответы и решения намного сложнее. Очень упрощая, здесь есть два варианта: людей должно прибавляться изнутри или снаружи.

Изнутри их может прибавиться, лишь если рождаемость в Эстонии вырастет. Для некоторых эта цель – уже сама по себе табу. Другие делают ставку на то, что, если дела у эстонской экономики пойдут хорошо, а семьям и материнству будет оказываться достаточно помощи и поддержки, нечто подобное произойдет само по себе. Третьи убеждены, что рождаемость начнет расти лишь тогда, когда Эстония предпримет для этого более существенные шаги. Необходимо продраться через структуры наподобие современной западной экономики и культуры, которые среди прочего придают значение или благоприятствуют личному наслаждению и карьере вместо семьи и детей.

Вторая возможность – ввезти людей из-за рубежа и сделать ставку на то, что они сравнительно быстро вольются в эстонскую культуру. Как и в случае с увеличением рождаемости, здесь возникает вопрос: возможно ли это вообще, и я добавил бы еще, можно ли выучиться на эстонца и может ли выходец из очень чужого культурного пространства стать эстонцем. Некоторые ответят «да», другие «нет», для третьих это вообще не вопрос. В любом случае просто миграция не решит проблему, поскольку эстонский язык и культура вероятно от этого не особенно выиграли бы.

Должна происходить передача эстонского языка и культуры, ассимиляция иммигрантов.

Это два наиболее фундаментальных ответа. В реальности же всегда есть и такие ответы, которые остаются где-то посередине или соответствуют обоим направлениям лишь частично. Можно увидеть решение в технологии, которая поможет справиться стареющему и уменьшающемуся обществу без увеличения рождаемости и притока мигрантов извне. Можно подумать и об иммиграции как решении без культурной ассимиляции. Что, конечно, заставляет повиснуть в воздухе вопрос о том, что тогда станет с эстонским языком и культурой. И как уже было упомянуто, можно просто надеяться на то, что рост экономического благосостояния автоматически решит проблему тем или иным способом.

Естественно, всегда есть доля избирателей или партий, которые не видят проблемы в том, чтобы ничего не делать для решения демографического кризиса и сохранения эстонской нации и культуры.