Мельдер: достичь примирения в обществе поможет то, что почти все согласны в одном

Несмотря на то, что ведущие партии утратили свои цели, на самом деле, у Эстонии есть более широкое направление и цель, пишет политолог Мартин Мельдер в Postimees.
Нравится это нам или нет, инициатива в эстонской политике в последние годы была в руках EKRE. На фоне партий, предлагавших разные центристские оттенки на экономической левой-правой шкале, EKRE открыла новое социокультурное измерение. Исходя из этого определились и условия конкуренции между партиями.
Я согласен с оценкой, которую Тынис Саартс дал недавно эстонской политике (PM 10.11). Ведущие партии – Центристская и Партия реформ – действительно утратили свое направление, но они лишь часть государства и общества.
У Эстонии в широком смысле направление и цель в действительности есть. Они были еще до EKRE и Партии реформ и проистекают из факта, который никто не подвергает сомнению. С ними согласны практически все и это в той или иной степени и форме отражается в программах различных партий. И это просвечивает в очень многих политических сферах, в том числе в тематике нынешнего референдума о браке.
Это направление состоит из двух компонентов: диагноза и конечного пункта. Диагноз заключается в том, что эстонское общество, как и практически любое другое западное общество переживает демографический кризис. Коренные народы западных стран не в состоянии воспроизводиться самостоятельно, т.е. и западная культура не способна самостоятельно воспроизводиться. Людей умирает больше, чем рождается. Если здесь ничего не изменится, то по прошествии времени такие народы ссохнутся и когда-то в отдаленном будущем так или иначе исчезнут. Никто не отрицает, что такая динамика уменьшения и старения населения существуют.
Если спросить у граждан Эстонии, должно ли сохранение эстонской нации и культуры на все времена быть главной целью эстонского государства, почти все с этим согласятся. Демографический кризис и сформулированная исходя из этого цель связаны между собой. Если исчезнут носители эстонской культуры и национальности, исчезнут и культура, и сама нация.
- Если исчезнут носители эстонской культуры и национальности, исчезнут и культура, и сама нация.
- Вопрос демографии в политике часто остается без внимания, поскольку ответы и решения намного сложнее.
Демографический кризис и основная цель эстонского государства – это базовый консенсус. Политические различия – то, что мы видим в повседневной политике – в значительной мере связаны с тем, возможно ли и, если да, то как, этого кризиса избежать и достичь этой цели.
Возможных решений или отношений к решениям здесь несколько. Во-первых, может быть такая позиция, что для решения демографического кризиса не надо непосредственно ничего делать. Этот кризис так или иначе решится сам по себе. Необходимо обеспечить, лишь чтобы благосостояние Эстонии росло, и заботиться о том, чтобы государственной поддержки для образования и культуры было достаточно. Едва ли кто-то имел бы что-то принципиально против благосостояния и поддержки эстонской культуры. Разногласия вызывает разве что вопрос, должно ли государство поддерживать именно эстонскую национальную культуру, или же необходимо поддерживать любую культуру, которую развивают в Эстонии.
Вопрос демографии в политике часто остается без внимания, поскольку ответы и решения намного сложнее. Очень упрощая, здесь есть два варианта: людей должно прибавляться изнутри или снаружи.
Изнутри их может прибавиться, лишь если рождаемость в Эстонии вырастет. Для некоторых эта цель – уже сама по себе табу. Другие делают ставку на то, что, если дела у эстонской экономики пойдут хорошо, а семьям и материнству будет оказываться достаточно помощи и поддержки, нечто подобное произойдет само по себе. Третьи убеждены, что рождаемость начнет расти лишь тогда, когда Эстония предпримет для этого более существенные шаги. Необходимо продраться через структуры наподобие современной западной экономики и культуры, которые среди прочего придают значение или благоприятствуют личному наслаждению и карьере вместо семьи и детей.
Вторая возможность – ввезти людей из-за рубежа и сделать ставку на то, что они сравнительно быстро вольются в эстонскую культуру. Как и в случае с увеличением рождаемости, здесь возникает вопрос: возможно ли это вообще, и я добавил бы еще, можно ли выучиться на эстонца и может ли выходец из очень чужого культурного пространства стать эстонцем. Некоторые ответят «да», другие «нет», для третьих это вообще не вопрос. В любом случае просто миграция не решит проблему, поскольку эстонский язык и культура вероятно от этого не особенно выиграли бы.
Должна происходить передача эстонского языка и культуры, ассимиляция иммигрантов.
Это два наиболее фундаментальных ответа. В реальности же всегда есть и такие ответы, которые остаются где-то посередине или соответствуют обоим направлениям лишь частично. Можно увидеть решение в технологии, которая поможет справиться стареющему и уменьшающемуся обществу без увеличения рождаемости и притока мигрантов извне. Можно подумать и об иммиграции как решении без культурной ассимиляции. Что, конечно, заставляет повиснуть в воздухе вопрос о том, что тогда станет с эстонским языком и культурой. И как уже было упомянуто, можно просто надеяться на то, что рост экономического благосостояния автоматически решит проблему тем или иным способом.
Естественно, всегда есть доля избирателей или партий, которые не видят проблемы в том, чтобы ничего не делать для решения демографического кризиса и сохранения эстонской нации и культуры.
Вся эта проблематика уже вошла в нашу политику и определила выбор и позиции наших партий. И это часть того, как EKRE переформатировала эстонский политический ландшафт, почему у EKRE есть направление, а у некоторых других партий его нет. EKRE, а также «Отечество» считают, что эту проблему нужно решать изнутри. Жителей Эстонии должно становиться больше путем более высокой рождаемости, а нашу культуру и нацию необходимо активно беречь и развивать. Акцент на внутреннем приросте населения – нечто такое, что отличает две эти партии. В программе «Отечества» это направление прорисовано очень четко. Багаж специфической политики EKRE здесь несколько поменьше. Но две наиболее важные политические инициативы обеих – пенсионная реформа и народное голосование на тему брака непосредственно проистекают из этого вопроса.
Прописывание брака между мужчиной и женщиной преследует не ту цель, чтобы ограничить чьи-то права, кого-то преследовать или дискриминировать. Чтобы запретить любовь. Цель этого – сказать, что важно для общества – стабильное сожительство между мужчиной и женщиной, которое является одной из предпосылок сохранения и прироста нации. Высказывание за это изменение означает поддержку той точки зрения, что эстонский народ, а вместе с ним и эстонская культура должны воспроизводиться изнутри.
Пенсионную реформу «Отечества» также необходимо понимать на фоне этой проблематики и с учетом той цели, с опорой на которую вообще была создана вторая ступень. Одной из ее целей было обеспечить, чтобы стареющее общество справлялось самостоятельно, не привлекая работающую молодежь. Если нынешняя молодежь позаботится о себе самостоятельно, стареющее и уменьшающееся общество не будет столь большой проблемой. Как минимум экономически. В этом смысле об обязательной второй пенсионной ступени можно думать как о мере, косвенно поддерживающей стареющее и уменьшающееся общество.
О решении с помощью ввоза народа извне говорилось намного меньше. Но отчасти оно просвечивает через подчеркивание важности открытости, что заметно, например, в политической направленности «Ээсти 200» или «Правых», составляющих внутреннюю оппозицию в «Отечестве». С этой перспективы Эстония должна прежде всего делать ставку на экономическое развитие и на то, чтобы привлекать хорошую и полезную рабочую силу из-за границы, которая не только держала бы нашу экономику на ходу, но и придала бы ей ускорение. Проблема эстонского языка и культуры решается при этом так, что приехавшим и оставшимся преподаются эстонский язык и культура. Таким образом, чтобы со временем они становились эстонцами.
Наши ведущие партии не высказали четкой позиции по это теме, поэтому утрачивают свой вектор.
Эстонскую политику будет определять не то, найдет ли та или иная партия свой личный большой нарратив, а то, как наши партии позиционируют себя в отношении этой консенсусной проблемы (демографический кризис) и цели (сохранение эстонской нации и культуры). И то, насколько четко и понятно они это делают, какие решения они предлагают и как хорошо и убедительно они могут донести это до избирателей.
Относительно цели и проблемы консенсус, конечно, есть, но относительно возможности решения и средств такого консенсуса нет и неизбежно не возникнет. Возможные решения основаны на взаимоисключающих предпосылках и ценностях. Можно лишь склонить чашу весов в том или ином направлении, да и то скорее медленно, чем быстро. Будем надеяться, достичь примирения поможет то, что почти все на самом деле согласны, что целью эстонского государства должно быть сохранение эстонской нации, языка и культуры. Трудно представить себе, что можно было бы найти другую такую консенсусную цель. А единая цель в контексте противоречащих друг другу мнений является предпосылкой совместного действия или хотя бы сосуществования.