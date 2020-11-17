Кандидат в министры МВД предлагает взять паузу, чтобы спасти Рождество

По словам кандидата в министры внутренних дел, в начале кризиса принимали решения в соответствии с имеющейся информацией. «Этот промежуточный подход был очень хорош, мойте руки, носите маски – нет ни одного чудо-средства, но есть много практических шагов, которые могут помочь снизить риск заражения и облегчить лечение», – говорит Ланеман, указывая на то, что зачастую принятие решений занимает слишком много времени. «Есть время для решения-обсуждения, а затем и время решения. Лучше удовлетворительное решение, но вовремя, чем идеальное решение, но слишком поздно», – отмечает он.

По словам кандидата в министры внутренних дел, введение ограничений нельзя откладывать просто, чтобы постараться всем угодить, потому что всегда есть те, кто доволен, и те, кто нет. «Черта должна быть подведена тогда, когда те, кто доволен, в большинстве – вот как работает эта демократия», – объясняет Ланеман.

Лейнеман полагает, что, возможно, в связи с приближающимися рождественскими праздниками следует предпринять совместные усилия, чтобы удерживать контроль над количеством инфицированных. «Скоро Рождество, может быть, нам стоит подумать о двух-трех неделях паузы, снизить цифры и спасти Рождество», – предлагает он. Он добавляет, что сейчас просмотр статистики не создает праздничную атмосферу. «С этим коронавирусным безумием в жизнях людей по-прежнему необходим яркий момент», – заключает он.