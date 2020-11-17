В Литве от коронавируса за сутки умерли 14 человек, в Латвии - шестеро

В Литве за сутки зарегистрировано также шесть смертей пациентов с COVID-19, скончавшихся по иным причинам.

Всего с начала пандемии в стране установлено 36 876 заражений коронавирусом, 299 человек скончались от COVID-19, 117 зараженных скончались по иным причинам.

Накануне суточный прирост в Литве составил 1152 новых заражения. Отмечается, что на данный момент продолжают болеть 27 897 человек, 8566 - выздоровели.