В Литве от коронавируса за сутки умерли 14 человек, в Латвии - шестеро

За последние сутки в Литве зафиксировано 996 новых заражений коронавирусом, скончались 14 человек, а в Латвии - 278 случаев, умерли шестеро инфицированных.
В Литве за сутки зарегистрировано также шесть смертей пациентов с COVID-19, скончавшихся по иным причинам.
Всего с начала пандемии в стране установлено 36 876 заражений коронавирусом, 299 человек скончались от COVID-19, 117 зараженных скончались по иным причинам.
Накануне суточный прирост в Литве составил 1152 новых заражения. Отмечается, что на данный момент продолжают болеть 27 897 человек, 8566 - выздоровели.
В Латвии, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), за сутки общее число заражений с начала пандемии возросло до 10 914 случаев, смертей инфицированных COVID-19 - до 132, всего выздоровели 1557 человек. Накануне было выявлено 89 новых заражений.