Вт, 17.11.2020
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Март Хельме

Умер Роман Виктюк: у него был коронавирус

Роман Виктюк.

ФОТО: Stanislav Krasilnikov/TASS

Театральный режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк умер на 85-м году жизни. Об этом сообщила "Интерфаксу" помощник художественного руководителя театра Людмила Исакович.

В конце октября сообщалось, что артист был госпитализирован в одну из московских клиник, где восстанавливался после перенесенного коронавируса.

Роман Виктюк – театральный режиссер. Родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы. В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" поставил свой самый знаменитый спектакль – "Служанки", в котором все роли играли мужчины. В 1991 году открылся Театр Романа Виктюка, первой постановкой стал спектакль "М. Баттерфляй". Всего на счету режиссера более 250 спектаклей.

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