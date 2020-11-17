Посмотрите, как почти за сто лет изменилась береговая линия Таллинна

Таллинн никогда не будет достроен! Естественно, что это касается и таллиннского побережья. На карте изображена береговая линия Таллинна 1930-х годов, а красной линией отмечена сегодняшняя береговая линия. Как видите, она проходит там, где когда-то плескалось море, а Таллинн словно расширился. Береговая линия сместилась по нескольким причинам - начиная с движения почвы послеледникового периода, или гляциоизостазии, заканчивая оборудованием пляжных зон и строительством набережных.