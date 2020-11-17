Новый министр окружающей среды не уверен, что человек - главная причина изменения климата

«Изменения климата видны, они, несомненно, есть, но относительно участия в этом человека, насколько я знаю, все еще спорят, – сказал Эплер во вторник в студии передачи Terevisioon. – Человек, конечно, влияет на окружающую среду и происходящее на Земле. Кто знает, действительно ли антропогенное воздействие на климат настолько большое, как считается. Я не совсем уверен».