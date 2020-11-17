Новый министр окружающей среды не уверен, что человек - главная причина изменения климата

В понедельник присягу принес новый министр окружающей среды Райн Эплер из Консервативной народной партии (EKRE), который не уверен, что главной причиной изменения климата стал человек, передает портал новостей ERR.
«Изменения климата видны, они, несомненно, есть, но относительно участия в этом человека, насколько я знаю, все еще спорят, – сказал Эплер во вторник в студии передачи Terevisioon. – Человек, конечно, влияет на окружающую среду и происходящее на Земле. Кто знает, действительно ли антропогенное воздействие на климат настолько большое, как считается. Я не совсем уверен».