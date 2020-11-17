Инцидент в школе: кашляющий на уроке учитель попросил учеников надеть маски

«Ребенок прислал мне утром фотографию себя в маске», - рассказала Saarte Hääl мать. По словам ученика, учитель кашлял на уроке, но был в маске и попросил всех детей, у кого есть маски, надеть их.

Руководство не в курсе

Ученик утверждает, что учитель сообщил, что у него насморк и он еще не сдавал тест. «У более половины чеников были маски, например, для того, чтобы сходить в магазин», - рассказал ученик.

На уроке другого педагога и в других классных помещениях дети больше не носили маски. «Ни я, ни другое руководство ничего не знает об этом инциденте», - сказал вчера утром директор школы Тоомас Таккис, добавив, что он не знает, чтобы учитель, который потребовал от учеников надеть маски, был бы болен.

По словам завуча Ану Саабас, была информация, что учитель якобы пришел больным в школу, но для нее это новость. На вопрос, может ли учитель с симптомами заражения выйти на работу, Сабас ответила: «Нет, не может. Обычно учитель не выходит на работу, если он болен».

Завуч пообещала разобраться, выдумка ли это ребенка или действительно такое было.

Чуть позже Саабас прислала в редакцию письмо: «Учитель не был болен. Он в группе риска и носит маску для своей защиты».

Заместитель волостного старейшины Хелле Кахм рекомендует родителям учеников, у которых возникают вопросы по выполнению мер для предотвращения распространения вируса, обращаться к классному руководителю или руководству школы.

«Это необходимо, чтобы не распространялась информация, которая при проверке не отвечает действительности, - сказала Кахм. - Тем не менее, проверить достоверность информации можно. В данном случае школа должна выяснить, что на самом деле произошло».

По словам Кахм, стоит как учителю, так и ученикам, и всем другим помнить, что при появлении симптомов заболевания следует оставаться дома.

Большая опасность

«Пока Сааремаа остается относительно свободным от вируса, но опасность, что вирус вновь начнет распространяться, довольно серьезна», - сказала Хелле Кахм.

«То, что могло произойти в классе, мы не комментируем», - сказала советник по прессе Департамента здоровья Эйке Кингсепп. По ее словам, мнение Департамента здоровья относительно поведения, связанного со здоровьем, однозначное: маску должны носить все люди с любыми симптомами заболевания, находясь в общественном месте или в случае неизбежного близкого контакта. Прикрытие рта и носа предотвращает распространение микробов и вирусов.