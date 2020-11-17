В результате падения строительного крана погиб человек

В пятницу, 13 ноября, в 8.38 утра в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Тарту в поселке Кырвакюла на площадке предприятия Kraana Kaks OÜ под опрокинувшийся строительный кран попал человек, пишет Tartu Postimees.
С помощью другого крана удалось добраться до пострадавшего и передать его работникам скорой помощи. К сожалению, травмы 62-летнего мужчины были настолько тяжелыми, что он скончался на месте, сообщила пресс-секретарь полиции Рагне Кейск.
По словам очевидца, который захотел сохранить анонимность, речь идет об очень ценимом в компании и опытном крановщике.
Для выяснения обстоятельств случившегося полиция начала уголовное производство по статье, предусматривающей нарушение требования безопасности и охраны труда по неосторожности, если это повлекло за собой тяжелый вред здоровью или смерть человека.
До тех пор, пока полиция ведет производство, работники Kraana Kaks OÜ не согласились комментировать случившееся.