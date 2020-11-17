В результате падения строительного крана погиб человек

С помощью другого крана удалось добраться до пострадавшего и передать его работникам скорой помощи. К сожалению, травмы 62-летнего мужчины были настолько тяжелыми, что он скончался на месте, сообщила пресс-секретарь полиции Рагне Кейск.

По словам очевидца, который захотел сохранить анонимность, речь идет об очень ценимом в компании и опытном крановщике.

Для выяснения обстоятельств случившегося полиция начала уголовное производство по статье, предусматривающей нарушение требования безопасности и охраны труда по неосторожности, если это повлекло за собой тяжелый вред здоровью или смерть человека.