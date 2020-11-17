Число нуждающихся в помощи идет на тысячи. Продуктовый банк ищет добровольцев

Участие в акции будет прекрасной возможностью и для частных лиц, и для организаций сделать доброе дело и в преддверии новогодних праздников протянуть руку помощи нуждающимся. К кампании присоединился целый ряд магазинов из сетей Rimi, Prisma, Selver, Coop, Maksimarket, Konsum и Maxima.

Из-за пандемии коронавируса и роста безработицы в этом году в два раза выросло число нуждающихся в продуктовой помощи. «Если в начале этого года мы обеспечивали продуктовой помощью около 8600 человек, то на сегодня число нуждающихся – более 15 тысяч и продолжает расти. Оборот продуктов в отделениях Продуктового банка тоже выросло, но в основном за счет «годен до»-продуктов – то есть мясомолочных и овощей и фруктов. Это число пополнилось за счет так называемых «спасенных» из магазинов продуктов. Мы очень нуждается в продуктах, способных храниться дольше, и надеемся, что во время акции пополним эти запасы», - объясняет руководитель Продуктового банка Пийт Бурфейн.

Регистрация добровольцев для участия в акции 11-12 декабря проходит здесь – osale.toidupank.ee

Зарегистрироваться можно как одному, так и группой, например, вместе с друзьями, одноклассниками, коллегами. Задачей добровольцев будет раздавать посетителям магазинов флаеры и делиться информацией, принимать продуктовые пожертвования, а также готовить их к транспортировке.

Собранные в ходе акции продукты будут из магазинов отправлены в местные отделения Продуктового банка, где добровольцы также помогут их рассортировать и складировать. Каждое отделение еженедельно раздает продукты в виде пакетов продуктовой помощи людям, живущим за чертой бедности, в первую очередь, семьям с детьми. Собранные во время декабрьской акции продукты дойдут до нуждающихся к рождеству.

Исходя из опасности распространения коронавирусной инфекции, Продуктовый банк обеспечит всех добровольцев-участников акции средствами личной защиты. Также организаторы говорят, что в этом году попытаются справиться с проведением акции, задействуя меньшее число волонтеров в сравнении с прошлыми годами.

Организаторы подчеркивают, что призывают людей участвовать только здоровыми и только если они не входят в группу риска по коронавирусу, то есть они моложе 60 лет и не болеют хроническими заболеваниями, такими как диабет, сердечная недостаточность, высокое давление, опухоли, хронические заболевания почек и печени, иммунная недостаточность, астма и хронические заболевания легких.

Если вы хотели бы помочь, но не имеете возможности участвовать в акции по сбору продуктов как доброволец, вы можете сделать пожертвование Продуктовому банку.

Пожертвование можно сделать через сайт - https://www.toidupank.ee/rahalised-annetused/

Либо позвонить по телефонам:

900 9005 – жертвуете 2 евро