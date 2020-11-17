В Эстонии многие зараженные коронавирусом игнорируют очевидные симптомы

Рут Калда. ФОТО: Tartu Ülikool

Профессор семейной медицины Тартуского университета Рут Калда сказала Postimees, что предварительные результаты исследования были представлены правительству. «В настоящее время оно показывает, что распространенность вируса составляет 0,42 процента, что вдвое выше, чем в мониторинговом исследовании, завершенном в конце сентября. Однако, если сравнивать с весной, она в полтора раза больше», - пояснил Калда.

Калда прямо не подтвердила, было ли скрытое распространение, но заявила, что распространение просто увеличилось. «Есть люди, которые не знают, что они больны, - пояснила она. - Есть также бессимптомные инфицированные люди, но мы также нашли тех, кто сам знал, что болен», - сказала Калда.

Руководитель совета ученых и профессор вирусологии Ирья Лутсар считает, что еще слишком рано говорить, идет ли речь о скрытом распространении вируса. «Дождемся окончательных результатов исследования, тогда увидим точно, что тут происходит», - сказала Лутсар.

Среди всех положительных есть зараженные коронавирусом, которые сами знают, что они больны и поэтому сами находятся на самоизоляции. «Но было довольно много таких людей, у которых были симптомы, даже несколько, но они считали себя здоровыми, - сказала Калда. - Это опасно, поскольку они все-таки больны. Они не обращались к врачу, не ходили на тестирование».

Лутсар добавила, что речь идет о людях трудоспособного возраста, который в плане передачи вируса опасны для всех, с кем контактируют — семьи и коллег.