Как программа "Справедливый переход" может подвести как Ида-Вирумаа, так и его доброжелателей

Можно дискутировать относительно уровня амбиций и скорости такого перехода, но факт остается фактом – для его осуществления правительство успело мобилизовать значимую сумму. В фонд «Справедливого перехода» для Эстонии планируется выделить 1,4 млрд евро, из которого не менее 350 млн. планируется инвестировать в Ида-Вирумаа. Учитывая, что все это богатство будет тратиться в течение семи лет, мы говорим об инвестициях с условной средней скоростью в 200 млн. евро в год. Можно смело предположить, что к этим деньгам будет повышенный интерес. И не всегда этот интерес будет работать на благо и соответствовать долгосрочным интересам региона.

Дорога в ад вымощена благими намерениями

Лет десять назад я видел на примере более организованной и менее коррумпированной Восточной Финляндии, как такие легкие (европейские или правительственные) деньги встречаются с узкими интересами местных политиков (какой политик не любит распределять финансовые потоки!), повышенным интересом экспертов всех мастей и, конечно же, не всегда исключительно рыночно-мотивированным энтузиазмом местных предпринимателей. В результате одни Новые Васюки менялись на другие Новые Большие Васюки! Коувола сначала собиралась стать Звездными воротами Китая в Европе, на это ушло несколько лет и много денег, после чего дело кончилось полицейским расследованием. Но горевать было некогда, сразу за этим фиаско на горизонте мелькало уже следующее субсидированное начинание: «Коувола - столица инновационной деревообработки Финляндии». Параллельно шли проекты поменьше - «медиакластеры», развитие предпринимательства, инновационные железные дороги и т.д. и т.п. И рабочие места создавались, но как правило в тех же проектах - бесчисленные руководители проектов, менеджеры проектов, ассистенты проектов и т.д.

Это только один пример побочных эффектов значимого финансирования в ЕС. В Болгарии, к примеру, разбазаривание, если не сказать прямо, воровство европейских денег, превращено правительством (с молчаливой поддержки Европейской Народной Партии) в национальный спорт. Без разницы, тратятся ли деньги на полупрофессиональные проекты с громкими названиями или просто разворовываются, результат всегда один. Как только деньги заканчиваются, инициативы схлопываются, рабочих мест (в проектах) больше нет и регион остается там, где был до того, как начался праздник финансирования. Карета снова становится тыквой!

Что делать?