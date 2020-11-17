Huawei предупреждает: Эстония может потерять сотни миллионов евро

Как передала BNS пресс-служба Huawei Technologies Eesti, во вторник предприятие направило Министерству экономики и коммуникаций Эстонии сводку о результатах анализа влияния на экономику исключения производителей из стран, не входящих ни в НАТО, ни в ЕС, ни в ОЭСР.

В заказанном Huawei исследовании отмечается, что введению в Эстонии в строй сетей 5G и других новых технологий сопутствуют чрезмерные расходы, экономический ущерб и расходы на реорганизацию инфраструктуры.

Прямые расходы на перенастройку инфраструктуры в предшествующее функциональное состояние составят порядка 167,6 млн евро. Результат этого экономического анализа заметно отличается от приведенного правительством анализа влияния на экономику в размере 32 000 евро.

Предприятие направило Министерству экономики отчет, чтобы помочь оценить возможное социально-экономическое влияние обнародованного 30 сентября проекта постановления о системах связи.

«Вместо ограничения на размещение головного офиса поставщика Эстонии лучше было бы ввести контроль за безопасностью средств связи всей промышленной отрасли и оперативный мониторинг. Если все это сделать как следует, то ограничения, обусловленные страной происхождения поставщика, окажутся излишними», - отметил Роувинен.