Huawei предупреждает: Эстония может потерять сотни миллионов евро

Исключение Huawei из предпринимательской инфраструктуры в Эстонии приведет к потере ее экономикой от 426 до 769 млн евро — об этом эстонское представительство концерна сообщило со ссылкой на результаты анализа, проведенного старшим экономистом адвокатского бюро Avance Attorneys Ltd Петри Роувиненом.
Как передала BNS пресс-служба Huawei Technologies Eesti, во вторник предприятие направило Министерству экономики и коммуникаций Эстонии сводку о результатах анализа влияния на экономику исключения производителей из стран, не входящих ни в НАТО, ни в ЕС, ни в ОЭСР.
В заказанном Huawei исследовании отмечается, что введению в Эстонии в строй сетей 5G и других новых технологий сопутствуют чрезмерные расходы, экономический ущерб и расходы на реорганизацию инфраструктуры.
Прямые расходы на перенастройку инфраструктуры в предшествующее функциональное состояние составят порядка 167,6 млн евро. Результат этого экономического анализа заметно отличается от приведенного правительством анализа влияния на экономику в размере 32 000 евро.
Предприятие направило Министерству экономики отчет, чтобы помочь оценить возможное социально-экономическое влияние обнародованного 30 сентября проекта постановления о системах связи.
«Вместо ограничения на размещение головного офиса поставщика Эстонии лучше было бы ввести контроль за безопасностью средств связи всей промышленной отрасли и оперативный мониторинг. Если все это сделать как следует, то ограничения, обусловленные страной происхождения поставщика, окажутся излишними», - отметил Роувинен.
«Если все же запрет будет введен, ущерб уменьшится значительно, при условии, что правовые акты вступят в силу только в 2035 году или если ограничение на размещение головного офиса продавца будет применено только в отношении самых критических частей основной сети», - добавил старший экономист.