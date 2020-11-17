Эстония присоединяется к предварительному соглашению о закупке коронавакцины Pfizer/BioNTech: ее хватит на 300 000 человек

«В настоящее время продажа вакцины от COVID-19 не разрешена в Европейском Союзе. Для распределения рисков нам разумно присоединиться к соглашению о предварительной закупке нескольких разных производителей вакцин, чтобы жители Эстонии получили вакцину от COVID-19 как можно скорее. Помимо соглашений с фармацевтическими компаниями AstraZeneca и Janssen Pharmaceutica NV, мы также присоединяемся к соглашению с Pfizer/BioNTech. Согласно договору, мы можем закупить вакцину для 300 000 человек, что покроет потребности в вакцинах групп риска», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Вакцина Pfizer/BioNTech была разработана с использованием технологии мРНК и передана в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) для оценки. Эксперты полагают, что вакцина Pfizer/BioNTech от COVID-19 может стать одной из первых вакцин по поводу которой будет больше всего данных из исследований для того, чтобы оценить, может ли быть выдано фармацевтической компании разрешение на продажу в Европейском союзе.

«Для вакцины Pfizer/BioNTech самое сложное – это обеспечить низкие температуры, необходимые производителю для хранения и транспортировки вакцины. Мы учитываем эти требования при составлении распоряжения о вакцинации», – сказал министр Танель Кийк.

Европейская комиссия также находится на завершающей стадии переговоров с фармацевтическими компаниями Curevac, Moderna и Novavax. Все страны ЕС, включая Эстонию, присоединились к соглашениям AstraZeneca и Janssen Pharmaceutica. Цель комиссии – обеспечить, чтобы договоры о предварительной покупки охватывали вакцины, разработанные с использованием различных технологий и ряда производителей вакцин.

«Мы хотим обеспечить возможность вакцинации по крайней мере 50% населения Эстонии, вакцинируя в первую очередь группы риска. В долгосрочной перспективе вакцина может быть предоставлена ​​бесплатно всем желающим. Хотя разработка и выход на рынок вакцин ускоряются, никаких уступок в ущерб безопасности и эффективности вакцин не делается. В Европейском союзе действуют строгие требования, которым должны соответствовать вакцины, а также процессы, которые должны быть выполнены, прежде чем вакцина выйдет на рынок», – добавил министр Танель Кийк.

AstraZeneca и BioNTech/Pfizer пообещали выпустить вакцину к концу 2020 года. Janssen Pharmaceutica NV (Johnson & Johnson), Curevac, Moderna и Novavax – в первой половине 2021 года. Sanofi пообещала выпустить вакцину на рынок к концу 2021 года. В настоящее время выход на рынок зависит от результатов продолжающихся исследований.

Стоимость вакцин и стоимость договоров не публикуются. Эстония будет обязана заплатить только после того, когда вакцина выйдет на рынок и будет доставлена ​​в Эстонию.

Основные цели закупки вакцины COVID-19 и обеспечения возможности вакцинации населения Эстонии заключаются в защите наиболее уязвимых групп населения, то есть групп риска, которые с большей вероятностью могут заболеть или для которых болезнь может быть особенно опасной; защищать работников жизненно важных служб с целью обеспечения нормального функционирования общества; снизить и предотвратить смертность от COVID-19 и предоставить возможности вакцинации для тех жителей Эстонии, которые не принадлежат к целевой группе вакцинации, но хотят пройти вакцинацию от коронавируса.