Вт, 17.11.2020
Мы не сможем продолжать работу в такой коалиции, где нам каждую неделю приходится решать проблемы как внутренней, так и внешней политики. Хелир-Валдор Сеэдер
Хелир-Валдор Сеэдер
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • По всей Эстонии сегодня здания подсвечены сиреневым цветом. Что это означает?

Фото ⟩ По всей Эстонии сегодня здания подсвечены сиреневым цветом. Что это означает?

Сегодня, 17 ноября, отмечается Международный день недоношенных детей. В поддержку преждевременно рожденных детей и их семей здания по всей Эстонии подсвечены сиреневым цветом.

В Эстонии ежегодно рождается порядка 800 недоношенных детей, которые проводят первые дни, недели и иногда даже месяцы жизни в больнице.

Если раньше шансы недоношенных младенцев выжить были не слишком высокими, то в настоящее время эстонская медицина может гордиться одним из самых низких уровней смертности в Европе среди преждевременно родившихся.

Всемирный лозунг в Международный день недоношенных детей в 2020 году: "Позаботимся вместе о слишком рано рожденных малышах – позаботимся о будущем".

Здание подсвечено сиреневым в Раквере.

ФОТО: Ain Liiva

Сиреневый цвет – символ преждевременного рождения, которой знаменует хрупкость и исключительность. Многие сооружения по всей Эстонии сегодня подсвечены сиреневым цветом, в том числе Пярнуская больница, тартуские мосты Каарсильд и Выйду, таллиннский виадук Рокка аль Маре и т.д. 

Тартуский мост.

ФОТО: Erge Jõgela

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back