Фото ⟩ По всей Эстонии сегодня здания подсвечены сиреневым цветом. Что это означает?

В Эстонии ежегодно рождается порядка 800 недоношенных детей, которые проводят первые дни, недели и иногда даже месяцы жизни в больнице.

Если раньше шансы недоношенных младенцев выжить были не слишком высокими, то в настоящее время эстонская медицина может гордиться одним из самых низких уровней смертности в Европе среди преждевременно родившихся.

Всемирный лозунг в Международный день недоношенных детей в 2020 году: "Позаботимся вместе о слишком рано рожденных малышах – позаботимся о будущем".

Здание подсвечено сиреневым в Раквере. ФОТО: Ain Liiva

Сиреневый цвет – символ преждевременного рождения, которой знаменует хрупкость и исключительность. Многие сооружения по всей Эстонии сегодня подсвечены сиреневым цветом, в том числе Пярнуская больница, тартуские мосты Каарсильд и Выйду, таллиннский виадук Рокка аль Маре и т.д.