Водитель сбил ребенка и уехал с места ДТП: полиция ищет его и очевидцев

Сегодня, 17 ноября, возле школы Юлейыэ в Пярну произошло ДТП: автомобиль сбил пересекающего на велосипеде дорогу ребенка. Самого водителя и очевидцев аварии просят связаться с полицией.
По предварительным данным, ДТП произошло в промежуток между 7.30 и 7.45 на Таллиннском шоссе у школы Юлейыэ на регулируемом светофорами перекрестке, передает Pärnu Postimees.
Пересекающая проезжую часть на велосипеде девочка была сбита автомобилем, водитель которого вышел из машины, чтобы проверить состояние юной велосипедистки и когда она сказала, что не нуждается в помощи, сидевшая за рулем женщина покинула место происшествия.
Днем ребенок обратился в больницу, где у нее были зафиксированы травмы и о ДТП было передано в полицию.
Полиция просит для выяснения обстоятельств случившегося водителя связаться с аварийным полицейским Пярнуского отделения полиции по номеру 509 9531 или написать по почте на адрес toomas.viltok@politsei.ee. Также связаться со стражами порядка просят людей, которые стали очевидцами этого ДТП.