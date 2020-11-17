Вт, 17.11.2020
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  • Водитель сбил ребенка и уехал с места ДТП: полиция ищет его и очевидцев

Водитель сбил ребенка и уехал с места ДТП: полиция ищет его и очевидцев

Фото иллюстративное.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

Сегодня, 17 ноября, возле школы Юлейыэ в Пярну произошло ДТП: автомобиль сбил пересекающего на велосипеде дорогу ребенка. Самого водителя и очевидцев аварии просят связаться с полицией.

По предварительным данным, ДТП произошло в промежуток между 7.30 и 7.45 на Таллиннском шоссе у школы Юлейыэ на регулируемом светофорами перекрестке, передает Pärnu Postimees.

Пересекающая проезжую часть на велосипеде девочка была сбита автомобилем, водитель которого вышел из машины, чтобы проверить состояние юной велосипедистки и когда она сказала, что не нуждается в помощи, сидевшая за рулем женщина покинула место происшествия.

Днем ребенок обратился в больницу, где у нее были зафиксированы травмы и о ДТП было передано в полицию.

Полиция просит для выяснения обстоятельств случившегося водителя связаться с аварийным полицейским Пярнуского отделения полиции по номеру 509 9531 или написать по почте на адрес toomas.viltok@politsei.ee. Также связаться со стражами порядка просят людей, которые стали очевидцами этого ДТП.

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