Водитель сбил ребенка и уехал с места ДТП: полиция ищет его и очевидцев

По предварительным данным, ДТП произошло в промежуток между 7.30 и 7.45 на Таллиннском шоссе у школы Юлейыэ на регулируемом светофорами перекрестке, передает Pärnu Postimees.

Пересекающая проезжую часть на велосипеде девочка была сбита автомобилем, водитель которого вышел из машины, чтобы проверить состояние юной велосипедистки и когда она сказала, что не нуждается в помощи, сидевшая за рулем женщина покинула место происшествия.

Днем ребенок обратился в больницу, где у нее были зафиксированы травмы и о ДТП было передано в полицию.