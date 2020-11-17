Вт, 17.11.2020
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Хелир-Валдор Сеэдер
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  • Скорость 120 км/ч на шоссе Таллинн-Тарту будет возможна еще не скоро

Скорость 120 км/ч на шоссе Таллинн-Тарту будет возможна еще не скоро

Работы на участке Козе-Арду. Август 2020 год.

ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Департамент шоссейных дорог утвердил основные документы конкурса госпоставки на строительство четырех полосного участка шоссе Таллинн-Тарту между Кяревере и Кардла длиною в 4,4 км, но на строительство всего шоссе между Таллинном и Тарту, обеспечивающее скорость движения 120 км/ч, потребуется еще время, прежде необходимо, например, сделать более безопасным уже построенный участок 2+2 между Таллинном и Козе.

Генеральный директор Департамента шоссейных дорог Райдо Рандмаа надеется, что к 2030 году можно будет ехать со скоростью 120 км/ч уже на довольно многих участках, передает rus.err.ee.

Но, по его словам, чтобы разрешить скорость 120 км/ч даже уже на построенном участке дороги от Таллинна до Козе нужны дополнительные инвестиции: необходимо поставить заграждения от животных, построить экодуки.

"Сегодня я не берусь назвать ​​определенную дату, но новые участки шоссе 2+2, которые мы строим, планируются так, чтобы там была возможна скорость 120 км/ч", - сказал он. 

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