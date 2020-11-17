Скорость 120 км/ч на шоссе Таллинн-Тарту будет возможна еще не скоро

Департамент шоссейных дорог утвердил основные документы конкурса госпоставки на строительство четырех полосного участка шоссе Таллинн-Тарту между Кяревере и Кардла длиною в 4,4 км, но на строительство всего шоссе между Таллинном и Тарту, обеспечивающее скорость движения 120 км/ч, потребуется еще время, прежде необходимо, например, сделать более безопасным уже построенный участок 2+2 между Таллинном и Козе.
Генеральный директор Департамента шоссейных дорог Райдо Рандмаа надеется, что к 2030 году можно будет ехать со скоростью 120 км/ч уже на довольно многих участках, передает rus.err.ee.
Но, по его словам, чтобы разрешить скорость 120 км/ч даже уже на построенном участке дороги от Таллинна до Козе нужны дополнительные инвестиции: необходимо поставить заграждения от животных, построить экодуки.
"Сегодня я не берусь назвать определенную дату, но новые участки шоссе 2+2, которые мы строим, планируются так, чтобы там была возможна скорость 120 км/ч", - сказал он.