Скорость 120 км/ч на шоссе Таллинн-Тарту будет возможна еще не скоро

Генеральный директор Департамента шоссейных дорог Райдо Рандмаа надеется, что к 2030 году можно будет ехать со скоростью 120 км/ч уже на довольно многих участках, передает rus.err.ee.

Но, по его словам, чтобы разрешить скорость 120 км/ч даже уже на построенном участке дороги от Таллинна до Козе нужны дополнительные инвестиции: необходимо поставить заграждения от животных, построить экодуки.