В Госдуму РФ внесен законопроект об обнулении сроков Путина

В документе говорится, что требование, согласно которому гражданин РФ, дважды занимавший пост президента, не может избираться вновь, не распространяется на человека, занимавшего пост президента на момент вступления в силу соответствующих поправок к Конституции. Таким образом, эта норма позволяет Путину еще дважды баллотироваться на пост президента, передает DW.

10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила внести в Основной закон поправку об обнулении президентских сроков, объяснив это необходимостью сохранения стабильности в стране. Конституционный суд РФ признал данную поправку законной. С 25 июня по 1 июля в РФ прошло всенародное голосование, по итогам которого в Конституцию были внесены ряд изменений, в том числе об обнулении президентских сроков. Законопроект был подготовлен во исполнение этой поправки.

Протесты против обнуления сроков для Путина

Поправки в Конституцию, позволяющие обнулить президентские сроки Владимира Путина, вызвали протесты оппозиции, которые прошли, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге.