Жительница Таллинна потеряла тысячи евро из-за фальшивой победы в лотерее

Полиция начала производство в связи с тем, что у 34-летнего жителя Таллинна было намерено создано неверное представление о реальном положении дел на лжеторговой платформе titantradeclub.com и он со своего счета через различные криптофирмы-посредники осуществил переводы на сумму в 16590 евро. Указанные на сайте средства на самом деле он забрать не смог и под различными предлогами с него требовали дополнительные платежи.

Также было начато расследование в связи с лотерейным мошенничеством. Так, у 53-летней столичной жительницы было создано неверное представление о реальном положении дел на странице lottoviva.com. Она купила лотерейные билеты через paybillbox.com и в течение нескольких недель она думала, что некоторые ее билеты оказались выигрышными и представители lottoviva.com перевели ей за раз 21 евро. После этого она заметила, что один из ее билетов выиграл 32 000 евро и для получения выигрыша она должна заплатить 10 процентов от общей суммы выигрыша. Она выплатила 3210 евро, но свой выигрыш так и не получила, и под различными предлогами у нее требовали новые выплаты. Общий ущерб составил почти 3400 евро.