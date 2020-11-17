Фото и видео ⟩ Два автомобиля не поделили дорогу, один человек доставлен в больницу

По оценке полиции, речь идет о классическом случае с выездом на главную дорогу. На данном перекрестке главной дорогой является улица Теэстузе и выезжающие с улицы Карья должны в соответствии со знаком "Уступи дорогу" быть внимательными и пропускать двигающиеся по главной машины, сообщает Järva Teataja.

По предварительным данным, этого не сделал ехавший по улице Карья в сторону улицы Суур-Айа водитель Ford, в результате чего столкнулся с ехавшей по улице Теэстузе Kia.