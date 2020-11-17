Фото и видео ⟩ Два автомобиля не поделили дорогу, один человек доставлен в больницу

Сегодня, 17 ноября, около 18 часов в Пайде на углу улиц Теэстузе и Карья произошло ДТП: столкнулись автомобили Kia и Ford.
По оценке полиции, речь идет о классическом случае с выездом на главную дорогу. На данном перекрестке главной дорогой является улица Теэстузе и выезжающие с улицы Карья должны в соответствии со знаком "Уступи дорогу" быть внимательными и пропускать двигающиеся по главной машины, сообщает Järva Teataja.
По предварительным данным, этого не сделал ехавший по улице Карья в сторону улицы Суур-Айа водитель Ford, в результате чего столкнулся с ехавшей по улице Теэстузе Kia.
В результате ДТП серьезно пострадали автомобили, а одного из водителей доставили в ЭМО Ярвамааской больницы для проверки состояния здоровья.