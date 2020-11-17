Министр образования ездила с семьей в Хорватию на служебной машине

Журналисты Õhtuleht наблюдали за действиями Репс в течение трех рабочих дней, поскольку транспортировка детей министра за счет налогоплательщика является «публичной тайной», передает Postimees со ссылкой на Õhtuleht.

Репс написала в соцсетях, что за ее служебный автомобиль был уплачен налог на специальную льготу, чтобы его можно было бы использовал и внерабочее время. «На министерской должности у меня чрезвычайно долгие рабочие дни с напряженной логистикой, что не позволяет всегда отвозить детей в детский сад и в школу и забирать их оттуда на личном автомобиле. Я очень благодарна своему водителю, которые понимает ситуацию и объединяет эти шаги, чтобы я могла более эффективно выполнять рабочие обязанности министра», - написала Репс.

По ее словам, она дала журналисту короткий комментарий, в котором ошиблась в одном месте. «Я действительно несколько лет назад на служебном автомобиле один раз ездила в Хорватию. Я приношу извинения, что сразу об этом не вспомнила», - написала она.

Канцлер Министерства образования и науки Март Лайдметс заверил, что ни один сотрудник министерства не был принужден работать на семью министра.

По его словам, работники инфраструктур министерства делают все возможное, чтобы министр могла бы выполнять свои рабочие обязанности в особо напряженные рабочие дни в особенный коронавирусный год и помочь ей с решением логистических проблем. «Подчеркиваю, что в случае данного транспортного средства юридически корректно уплачен налог на специальную льготу, что позволяет использовать автомобиль также внерабочее время», - отметил Лайдметс.

Канцлер, сославшись на договоренность между работодателем и работником, посчитал нецелесообразным комментировать причины увольнения предыдущего водителя и лишь отметил, что министерство инициировало несколько структурных изменений, одно из которых - объединение обязанностей водителя и специалиста по административной работе.

«Коррупционное использование общественных средств – это использование предназначенных для выполнения общественного задания материальных или прочих ресурсов с нарушением должностным лицом служебных обязанностей в интересах самого должностного лица или третьего лица, если это влечет за собой неравное или необоснованное преимущество для должностного лица или для третьего лица с точки зрения общественного интереса. Примером такого злоупотребления, например, является использование автомобиля в личных целях или, тем более, для получения побочного дохода; а также использование подчиненного для выполнения личных дел и пр.», - говорится на созданном Министерством юстиции сайте о коррупции. Также там приведен пример, что само по себе не является коррупционным случаем: написание частного письма ручкой учреждения.

Репс является министром образования и науки с 2019 года. У нее шесть детей: две девочки и четыре мальчика.

Центристы вступились за использующую для перевозки детей госмашину Репс

Премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас после публикации статьи сразу написал в соцсетях, что Репс — посвящающий себя работе и компетентный министр. «Также она мать шести замечательных детей, которой приходится 24 часа в сутки объединять как работу, так и семейную жизнь. На мой взгляд, нападать на министра через детей и семью — непозволительно», - считает премьер-министр.

Центрист Эрки Сависаар считает, что задача как министра, так и всех других высокопоставленных государственных служащих - максимально посвятить себя служению народу. «Время министра - ресурс очень ограниченный. Исходя из этого, разумно, что за них решаются все другие каждодневные вопросы», - пояснил Сависаар.

Также министр социальных дел Танель Кийк (Центристская партия) заступился за Репс. Он отметил в посте в соцсетях, что совмещать должность министра и семейную жизнь очень тяжело. «Понятно, что это еще значительно сложнее, когда в семье растет шесть несовершеннолетних детей», - уточнил Кийк.

Министры и раньше катали своих детей

В 2009 году на тот момент министр внутренних дел Юри Пихл (1954-2019) и тогдашний министр сельского хозяйства Хелир-Валдор Сеэдер ("Отечество") взяли своих детей в патрульный полет на тогда только приобретенном новом спасательном вертолете. Полет длился полтора часа.