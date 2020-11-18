ФОТО ⟩ Дворец в Пирита: интерьер из Версаля на земле Маарьямаа

Двухэтажный жилой дом расположен в тихом переулке, вдали от шума Пирита-теэ. Роскошная прихожая ведет в гостиную с камином и кухню-столовую. На первом этаже также расположена баня с дровяной каменкой и, конечно же, бассейн.

Гостиная ФОТО: KV.EE

Это даже не баня, а настоящий банный комплекс, частный спа-центр, где можно провести целый день. Что может быть лучше, чем прыгать прямо из парилки в бассейн!

По лестнице из массива дерева в конце холла вы попадаете на второй этаж, где находятся три спальни и ванная комната. Во внутренней отделке этих помещений используются только самые дорогие и высококачественные материалы.

Кухня-столовая. ФОТО: KV.EE

Общая площадь одного из самых великолепных особняков Пирита составляет 207 м2. Площадь участка с красивым ландшафтом1100 м2. Уединения добавляет живая изгородь, не позволяющая любопытным заглянуть в сад. Теплые летние вечера приятно проводить в домике для гриля.

Спа. ФОТО: KV.EE

Спа. ФОТО: KV.EE

Дом расположен в конце тихого переулка, что гарантирует спокойное существование. Рядом находится центр Пирита, пляж и престижный жилой район Падрику. Если вдруг возникнет желание воспользоваться общественным транспортом, буквально в двух шагах от особняка находится автобусная остановка.

Спальня. ФОТО: KV.EE