Островная идиллия ⟩ Хутор, в котором когда-то была школа, поражает тщательной реставрацией

В деревне Калью на Сааремаа продается отреставрированный хуторской комплекс, история которого восходит к 1890 году, передает Kodustiil.
В этом уютном доме с массивной трубой когда-то находилась школа. Сейчас историческая недвижимость внесена в регистр памятников культуры Эстонии.
Бывшее школьное здание было отремонтировано в соответствии с особыми требованиями Департамента защиты памятников старины. Во дворе расположены также отреставрированная надворная постройка и сарай.
Основное здание, общей площадью 105 квадратных метров, последний раз ремонтировалось в 2008-2012 годах. В ходе ремонта первоначальная планировка школьного здания была сохранена.
Кроме надворной постройки и сарая на территории хутора имеется амбар с полным подвалом, построенный в 1936 году и отремонтированный в 2005 году, с комнатой, кухней и туалетом.
С интересным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24.
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