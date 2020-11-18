Островная идиллия ⟩ Хутор, в котором когда-то была школа, поражает тщательной реставрацией

В этом уютном доме с массивной трубой когда-то находилась школа. Сейчас историческая недвижимость внесена в регистр памятников культуры Эстонии.

Реновированное школьное здание. ФОТО: City24

Бывшее школьное здание было отремонтировано в соответствии с особыми требованиями Департамента защиты памятников старины. Во дворе расположены также отреставрированная надворная постройка и сарай.

Реновированное школьное здание. ФОТО: City24

Основное здание, общей площадью 105 квадратных метров, последний раз ремонтировалось в 2008-2012 годах. В ходе ремонта первоначальная планировка школьного здания была сохранена.

Реновированное школьное здание. ФОТО: City24

Кроме надворной постройки и сарая на территории хутора имеется амбар с полным подвалом, построенный в 1936 году и отремонтированный в 2005 году, с комнатой, кухней и туалетом.

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