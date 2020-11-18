Рейтинги партий: популярность "Ээсти 200" продолжает расти

Согласно последним опросам, проведенным в период с 22 октября по 16 ноября, за Партию реформ голоса готовы отдать 32,4% (+0,9% по сравнению с прошлой неделей) избирателей. Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 21,3% опрошенных (-0,7%).

Консервативную народную партию поддерживает 15,8%. Это на 0,8% меньше, чем неделей ранее. За "Ээсти 200" голоса готовы отдать 11 процентов респондентов (+1,1%). За ней расположилась Социал-демократическая партия (8,3%), поддержка которой снизилась на 0,1%. "Отечество" поддерживает 5,7% респондентов (+0,2%). Зеленых поддерживает 2,7 процента опрошенных (+0,1%).

Совокупная поддержка коалиционных партий (42,8%) на 2,1 процентных пункта превышает суммарный рейтинг парламентской оппозиции (40,7%). Последний раз совокупный рейтинг оппозиции опережал коалицию в феврале 2020 года.

Всего было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики, достигших избирательного возраста.