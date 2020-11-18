Социал-демократы: необходимо перестать облагать пенсии и минимальную зарплату подоходным налогом

«Размер пенсии имеет ключевое значение для сокращения уровня бедности среди пожилых людей. К сожалению, в Эстонии до сих пор средняя пенсия и минимальная зарплата облагаются подоходным налогом», – сказала Кютт, напомнив, что в среду Рийгикогу будет голосовать по предложениям социал-демократов об освобождении с 2021 года средней пенсии и минимальной зарплаты от налога.

По словам Кютт, во время обсуждения законопроекта в социальной комиссии она предложила не облагать налогом и выплачиваемую за детей прибавку к пенсии. «Одной рукой государство выплачивает прибавку, а другой по сути забирает ее, поскольку средняя пенсия облагается налогом», – пояснила она абсурдность ситуации.