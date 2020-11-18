Главврач PERH призывает ввести в Эстонии более жесткие ограничения

Выступая накануне поздно вечером в прямом эфире Эстонского телевидения он заявил, что нынешние рекомендации люди не воспринимают всерьез, а потому необходимо принимать более серьезные меры, пишет Rus.ERR .

По словам Тальвинга, тот факт, что каждый день в больницах появляется по 10 новых пациентов с коронавирусом, вызывает беспокойство, а для того, чтобы приостановить распространение Covid-19, необходимо в определенной степени закрыть страну.

"Мы должны очень хорошо подумать о мерах, и хорошего варианта нет здесь нет. В какой-то момент определенное закрытие страны должно произойти, и я очень хорошо знаю, что люди пострадают, деятельность будет ограничена, но я думаю, что у нас нет другого пути", - подчеркнул главный врач PERH.