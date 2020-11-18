Испания разгромила Германию со счетом 6:0

Для попадания в плей-офф испанцев устраивала только победа. Капитан сборной Германии Мануэль Нойер пропустил три мяча уже к перерыву и столько же - до завершения встречи. Половину голов забил полузащитник "Манчестер Сити" Ферран Торрес (на 33, 55 и 72 минутах). Отличились также нападающий "Атлетико Мадрид" Альваро Мората (17 минута), нападающий "Реал Мадрид" Родриго Сильва де Гоис (38 минута) и полузащитник "Реал Сосьедад" Микель Оярсабаль (89 минута). В итоге бундестим лишилась первого места в группе А4.

"Это был черный день" для команды, признал после встречи Лёв. "Все было плохо, ничего не работало", - добавил он.

Германия проиграла впервые с 6 сентября, когда уступила сборной Нидерландов (2:4).