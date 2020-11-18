Ср, 18.11.2020
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Мартин Мельдер
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  • Назван главный цвет 2021 года по версии финского производителя красок

Назван главный цвет 2021 года по версии финского производителя красок

ФОТО: Скриншот с Tikkurila

Главным цветом 2021 года назван Y354 Кумулус - спокойный светло-голубой оттенок, который дарит спокойствие и чувство уверенности в завтрашнем дне, пишет Tikkurila. 

Цветовая коллекция 2021 года вселяет надежду и вдохновляет людей внести свой вклад в создание лучшего будущего. Светло-голубой дарит ощущение спокойствия и чувства стабильности.  

Этот цвет наполняет энергией созидания и творчества, способствует обретению целостности и взаимопонимания с самим собой и окружающим, помогает сделать жизнь более осознанной. 

Как глоток свежего летнего воздуха, светло-голубой оттенок Y354 Кумулус легко и гармонично вписывается практически в любой интерьер. Он может c легкостью сочетаться с различными материалами и элементами. Например, с деталями из светлых пород дерева и чистыми белыми поверхностями он формирует более классический образ, а с яркими и насыщенными оттенками образует жизнеутверждающую комбинацию.

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