Назван главный цвет 2021 года по версии финского производителя красок

Этот цвет наполняет энергией созидания и творчества, способствует обретению целостности и взаимопонимания с самим собой и окружающим, помогает сделать жизнь более осознанной.

Как глоток свежего летнего воздуха, светло-голубой оттенок Y354 Кумулус легко и гармонично вписывается практически в любой интерьер. Он может c легкостью сочетаться с различными материалами и элементами. Например, с деталями из светлых пород дерева и чистыми белыми поверхностями он формирует более классический образ, а с яркими и насыщенными оттенками образует жизнеутверждающую комбинацию.