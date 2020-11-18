ФОТО ⟩ Бывшая резиденция иностранного посла в центре Таллинна ищет покупателя

Продается с любовью и заботой отреставрированная квартира, расположенная в старинном доме в тихом центре столицы, сообщает Kodustiil.
Трехкомнатная квартира с исторической атмосферой и классическим интерьером расположена в доме постройки 1899 года.
При реставрации квартиры не упущено ни одной детали, а оформление интерьера роскошной квартиры сделано в стиле начала прошлого века, с использованием приемов, которые были характерны для домов богатых горожан того времени.
В квартире есть прихожая, ванная комната с ванной и душевой кабиной, кухня, гостиная и две спальни. В цену квартиры включена вся обстановка квартиры. Предметы интерьера и мебель в основном приобретены на финских антикварных выставках.
С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.
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