Кылварт: экономить необходимо, но нельзя останавливать жизнь

Поскольку не было ни малейших причин предполагать, что эпидемия коронавируса сама собой сойдет на нет, Таллинн начал подготовку к вероятному приходу второй волны еще летом. Считались с этим и в процессе составления бюджета на будущий год. Об этом рассказал в интервью Postimees мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия).
- В какой мере горуправа рассчитывала на то, что вирус пропадет и жизнь нормализуется?
- Основная проблема состоит именно в иллюзорном восприятии, что эпидемия коронавируса пройдет сама собой. Летом на какое-то время вирус действительно пропал, и все уже надеялись, что все закончилось. Уже тогда мэрия говорила о том, что возможно именно сосуществование с вирусом и есть наша новая реальность, но чтобы эта новая реальность не стала причиной локдауна, следует перестроить ежедневную жизнь. Если в начале лета мы считали, что готовиться к новой волне нужно на всякий случай – даже если она не придет, то уже в конце августа, с учетом динамики роста числа заражений, по крайней мере, у меня была полная уверенность в том, что второй волны не избежать.
- Тогда не было ощущения, что вы реагируете непропорционально и не даете людям спокойно жить?
- Постоянно приходили сигналы, что никакой опасности не существует. Когда число заражений немного выросло, считалось, что потолок достигнут и скоро все будет хорошо. В течение двух месяцев шли очень противоречивые сигналы. Всем тем, чем Эстония сейчас хаотично занимается, на самом деле необходимо было озаботиться еще в сентябре или даже в конце августа.
Требование носить маски в помещениях, о котором сейчас много говорится, на самом деле не надо было долго обсуждать, его следовало сразу внедрить в качестве профилактической меры. Эти меры называются профилактическими как раз потому, что их предпринимают до эпидемии. Когда эпидемия в разгаре, мы уже ничего не предотвращаем – мы с ней боремся. Именно на этом этапе мы находимся сегодня.
Следует признать, что мэрия зачастую довольно осторожно подходит к оценке ситуации. Например, когда мы весной готовили проект единственного в этом году дополнительного бюджета, наш прогноз по доходам был значительно более консервативным по сравнению с реальным положением дел. Мы говорим сейчас прежде всего о подоходном налоге с частных лиц, который является доходной базой самоуправлений. И его падение оказалось в два раза меньше, чем мы предполагали. Наши опасения были, что спад может достигнуть 14–23 миллионов евро, но в реальности он составил только шесть миллионов. Однако у нас возник целый ряд дополнительных расходов: первый пакет помощи, второй пакет помощи, всевозможные дополнительные льготы. Все это требует дополнительных ресурсов.
- Каким выглядит будущий год в свете нынешней ситуации?
- Сейчас из аналитики как департамента статистики, так и министерства финансов следует, что снижение поступления подоходного налога с физических лиц, с которым следует считаться, будет довольно незначительным. Но оно будет, потому что в последние годы мы всегда исходили из стратегии роста. На данным момент закладывается спад в полпроцента. В то же время мы исходим из того, что в бюджете должен быть заложен буфер, который обеспечит беспрерывное оказание городских услуг даже в том случае, если снижение доходов будет большим. И для этого у нас есть все возможности.
Во-первых, за последние годы у нас сформировался довольно значительный денежный резерв. Во-вторых, благодаря хорошему финансовому положению столицы, у нас высокий кредитный рейтинг, что, в свою очередь, позволяет воспользоваться заемными средствами на очень выгодных условиях. Кредит, который мы берем, для нас практически бесплатный. И мы никогда этим не злоупотребляли, например, в этом году наша кредитная нагрузка составляет 23 процента, тогда как закон позволяет достигать уровня в 80 процентов. В следующем году мы планируем взять в кредит 70 миллионов евро; если мы его полностью выберем, то наша кредитная нагрузка составит 35 процентов.
Так что у нас есть резерв, так называемый буфер, и у нас есть возможность взять кредит на очень выгодных условиях. Резерв невозможно наращивать до бесконечности, в какой-то момент его придется использовать. Сейчас выглядит, что это время настало.
- Городские инвестиции на время кризиса будут приостановлены?
- Поскольку Таллинн – крупное самоуправление, в том числе и от нас зависит, насколько быстро будет восстановлен экономический рост. Таллин тоже должен внести свой вклад в оживление экономики. Поэтому в будущем году сумма наших инвестиций вырастет примерно на 17 процентов, общая сумма составит 165 миллионов. Частный сектор тоже ожидает, что в кризисные времена объемы инвестиций публичного сектора возрастут. Это такое общее понимание – где мы находимся сейчас и почему выбран именно такой путь.
- А если все будет гораздо хуже, чем весной? Гостиницы-рестораны окончательно закроют двери, арендаторы городских площадей не смогут выплачивать аренду? Что тогда?
- Сейчас под ударом туристический сектор. Но есть ряд таких сфер, где такой проблемы нет, и не видно, чтобы она появилась. Например, в сфере обслуживания есть направления деятельности, которые чувствуют себя достаточно стабильно. Действительно, на рынке труда происходит перераспределение, люди начинают перемещаться в другие сферы, так как реально рабочие места есть. В городской системе тоже есть сферы занятости, где люди всегда нужны, например, водители автобусов. У нас есть вакансии – человек может приобрести профессию и сразу приступать к работе. Такие возможности существуют, но это, разумеется, не значит, что экономического кризиса не будет.
Именно поэтому в городском бюджете предусмотрен финансовый буфер. Мы готовы к тому, что ситуация значительно ухудшится. Это значит, что, с одной стороны, снизятся наши доходы, а с другой – начнут расти расходы на социальную сферу, поскольку экономический кризис всегда способствует увеличению количества нуждающихся в помощи. К этому тоже нужно быть готовыми, поэтому мы уже запланировали рост объема расходов на социальную сферу на 9 процентов.
- С учетом дистанционного обучения, будут ли направлены дополнительные средства в сферу образования?
- В сфере образования предусмотрен целый ряд инвестиций. В будущем году будут полностью отремонтированы три школы и четыре детских сада. Начнем ремонт в трех детсадах, сделаем пристройки в двух школах. При Ныммеской гимназии построим новый спортзал; одна школа по интересам будет построена, еще две начнем ремонтировать.
Если говорить о том, что снова может возникнуть потребность в более масштабном дистанционном обучении, то для этого бюджетом предусмотрено по одному дополнительному рабочему месту при каждой школе. Это новая позиция технолога по образованию, чьей задачей будет формирование программ и методик, чтобы дети и учителя были готовы к онлайн-обучению. Это современный подход к образованию, не только на время карантина. В каждой школе появится человек, который будет координировать эти процессы как для учителей, так и для детей.
Помимо этого, в бюджете на следующий год предусмотрено обновление парка лаптопов и покупка другой ИТ-техники. Понимая вектор развития ситуации, мы начали подготовку к этой госзакупке еще в сентябре. И уже тогда нам сказали, что в лучшем случае заказа придется ждать три-четыре месяца, а то и дольше. Мы продолжили процесс подготовки, но параллельно мы смотрим, как распределить между школами средства таким образом, чтобы они сами могли что-то приобрести в небольших количествах.
Остальная подготовка началась уже в сентябре: мы обзавелись средствами личной защиты, установили термокамеры, изменили распорядок учебы и работы, ввели частичное дистанционное обучение. Конечно, государству тоже следовало бы подходить к проблеме более системно.
- Что будет с дорожным строительством и другими крупными инвестициями?
- Конечно, могло возникнуть искушение приурочить открытие какого-то крупного объекта к выборам, но мы решили пропорционально распределить инвестиции между всеми сферами, чтобы в каждой из них было больше объектов. Объем инвестиций растет, соответственно растет и количество объектов, в которые мы вкладываем. Школы, детские сады, парки. В бюджете запланированы инвестиции в 15 парковых зон. Крупнейший проект – парк Тондираба, это будет действительно уникальный парк, но это не какая-то мегаинвестиция. Еще стоит упомянуть парк Казе, Сюста, Мянни.
В дорожное строительство в этом году мы инвестируем 53 миллиона евро, и там объекты выбраны во всех районах города. Большая часть из них не будет готова до выборов, но они подстегнут экономику. Один из крупных объектов, начало которому будет положено в будущем году – это Петербургское шоссе. В этом году мы проводим анализ, составляем задание и в будущем году будем проектировать; возможно к концу года уже удастся начать строительство.
- Сначала должна была появиться Главная улица; потом говорили, что она не появится пока не будет готов бульвар Эстония; теперь говорят, что до того как перестраивать квартал Каубамая и бульвар Эстония, надо продлить бульвар Рявала?
- Это так. Все эти проекты связаны между собой, поэтому для начала очень важно предусмотреть взаимное влияние и реализовывать их в правильном порядке. Например, было много споров вокруг другого проекта – продления Мустакиви теэ. Но начинать этот проект до того, как будет готово Петербургское шоссе, нет никакого смысла, поскольку продление Мустакиви теэ позволит направить движение с Пирита теэ именно на Петербургское шоссе. Если бы мы начали с Мустакиви теэ и только потом стали бы ремонтировать Петербургское шоссе, это привело бы к появлению огромных пробок. Но работа над проектом продления Мустакиви теэ будет продолжена.
- Значит, антикризисных мер вроде затемнения улиц и такого прочего на этот раз можно не ждать?
- Начнем с того, что городская система получила задание предусмотреть в будущем году пятипроцентное снижение расходов на деятельность. Мы оптимизируем систему управления – так тоже удастся сэкономить средства. Очень хочется верить, что черного сценария не будет. Но даже в самые трудные времена необходимо сохранять финансовый буфер на тот случай, если станет хуже. И у нас такой буфер есть.
Что касается городского освещения, то весной мы проанализировали ситуацию и скорректировали периоды активной работы городского освещения. Никто этого особо не заметил, это никак не повлияло на поведение или чувство защищенности людей, но при этом нам удалось добиться определенной экономии средств.
- Освещение развязки Хааберсти обходится в 370 000 евро, это не слишком много в нынешнее время, требующее более экономного подхода?
- Есть вещи, которые просто надо делать. Например, у нас сейчас предусмотрено два миллиона евро для перехода на LED-освещение. Можно было бы сказать, что пока для этого не самое лучшее время. Но когда все освещение в городе поэтапно перейдет на такую систему, мы добьемся значительной экономии средств.
- Что станется с рождественскими праздниками?
- Сейчас запущен второй пакет городской помощи, касающийся предпринимателей в Старом городе. Мы разрабатываем совместную концепцию на рождественский период. Как привлечь в Старый город гостей как из Таллинна, так и со всей Эстонии, что там будет происходить, каким образом мы будем обеспечивать рассредоточение людей. Мы постараемся сделать так, чтобы в Старом городе был не только один рождественский рынок, а несколько разных центров притяжения с продуманной программой и инсталляциями. Именно этим мы сейчас занимаемся.
Этой зимой нам нет смысла рассчитывать на зарубежных туристов, а вот гостям со всей Эстонии мы будем рады. Хотелось бы верить, что коронавирус позволит нам воплотить все эти планы. Но даже в случае самого плохого сценария мы можем пообещать таллиннцам, что этой зимой город будет красивее, чем в прошлом году. Таллинн будет сиять, он будет украшен, он будет дарить рождественское настроение. Если ничем другим заняться будет нельзя, то всегда можно будет хотя бы прогуляться по городу.
Проект бюджета Таллинна – 2021
Общий объем - 861,5 млн евро.
На 4,6 процента больше, чем первоначальный бюджет этого года.
Объем инвестиций - 165,6 млн евро.
Кредит в размере 70 млн евро, кредитная нагрузка – на уровне 35,5 процентов.
Сфера образования: 277,3 млн евро, инвестиции - 48,4 млн евро.
Инвестиции в сферу культуры - 16,8 млн евро, в т.ч. в Таллиннский зоопарк. Таллиннский Ботанический сад и Таллиннский городской театр.
Инвестиции в спортивную сферу - 5,6 млн евро, в том числе комплексное реновирование Таллиннского спортхолла и реновирование стадиона Кадриорг.
Городской транспорт – расходы на линейные перевозки 86 млн евро, инвестиции - 3,7 млн евро, в т.ч. 100 новых автобусов на газовом топиве.
Капитальный ремонт и реконструкция дорог и улиц – 53,8 млн евро.
Инвестиции в благоустройство – 17,1 млн евро, в т.ч. свыше 10 млн евро на благоустройство 15 парков и зеленых зон.
Расходы на социальную сферу – 57,8 млн евро, в т.ч. рост прибавки к пенсии до 125 евро - 11,4 млн евро.
Народный бюджет – 800 000 евро.