Кылварт: экономить необходимо, но нельзя останавливать жизнь

- В какой мере горуправа рассчитывала на то, что вирус пропадет и жизнь нормализуется?

- Основная проблема состоит именно в иллюзорном восприятии, что эпидемия коронавируса пройдет сама собой. Летом на какое-то время вирус действительно пропал, и все уже надеялись, что все закончилось. Уже тогда мэрия говорила о том, что возможно именно сосуществование с вирусом и есть наша новая реальность, но чтобы эта новая реальность не стала причиной локдауна, следует перестроить ежедневную жизнь. Если в начале лета мы считали, что готовиться к новой волне нужно на всякий случай – даже если она не придет, то уже в конце августа, с учетом динамики роста числа заражений, по крайней мере, у меня была полная уверенность в том, что второй волны не избежать.

- Тогда не было ощущения, что вы реагируете непропорционально и не даете людям спокойно жить?

- Постоянно приходили сигналы, что никакой опасности не существует. Когда число заражений немного выросло, считалось, что потолок достигнут и скоро все будет хорошо. В течение двух месяцев шли очень противоречивые сигналы. Всем тем, чем Эстония сейчас хаотично занимается, на самом деле необходимо было озаботиться еще в сентябре или даже в конце августа.

Требование носить маски в помещениях, о котором сейчас много говорится, на самом деле не надо было долго обсуждать, его следовало сразу внедрить в качестве профилактической меры. Эти меры называются профилактическими как раз потому, что их предпринимают до эпидемии. Когда эпидемия в разгаре, мы уже ничего не предотвращаем – мы с ней боремся. Именно на этом этапе мы находимся сегодня.

Следует признать, что мэрия зачастую довольно осторожно подходит к оценке ситуации. Например, когда мы весной готовили проект единственного в этом году дополнительного бюджета, наш прогноз по доходам был значительно более консервативным по сравнению с реальным положением дел. Мы говорим сейчас прежде всего о подоходном налоге с частных лиц, который является доходной базой самоуправлений. И его падение оказалось в два раза меньше, чем мы предполагали. Наши опасения были, что спад может достигнуть 14–23 миллионов евро, но в реальности он составил только шесть миллионов. Однако у нас возник целый ряд дополнительных расходов: первый пакет помощи, второй пакет помощи, всевозможные дополнительные льготы. Все это требует дополнительных ресурсов.

- Каким выглядит будущий год в свете нынешней ситуации?