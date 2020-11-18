Карел Воолайд вряд ли останется на посту главного тренера сборной Эстонии по футболу

В среду вечером в заключительном матче группового этапа Лиги наций УЕФА эстонские футболисты в гостях сразятся с национальной командой Грузии, которой в Таллинне уступили со счетом 0:1.

По данным СМИ, скорее всего, этот матч будет последним и для главных тренеров обеих команд: у наставника эстонцев заканчивается контракт и, судя по массивной критике в СМИ, Карел Воолайд вряд ли сохранит свой пост, а главный тренер грузинской сборной - словак Владимир Вайсс заявил об уходе после того, как его подопечные на прошлой неделе проиграли Северной Македонии и не вышли в финальную часть чемпионата Европы.