Ср, 18.11.2020
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  • Карел Воолайд вряд ли останется на посту главного тренера сборной Эстонии по футболу

Карел Воолайд вряд ли останется на посту главного тренера сборной Эстонии по футболу

Карел Воолайд.

ФОТО: Natalia Fedosenko/Natalia Fedosenko/TASS

Эстонский футбольный союз (ЭФС), скорее всего, не предложит новый контракт главному тренеру национальной команды Карелу Воолайду, пишет Rus.ERR.

Под руководством Воолайда сборная Эстонии пока не одержала ни одной победы.

В среду вечером в заключительном матче группового этапа Лиги наций УЕФА эстонские футболисты в гостях сразятся с национальной командой Грузии, которой в Таллинне уступили со счетом 0:1.

По данным СМИ, скорее всего, этот матч будет последним и для главных тренеров обеих команд: у наставника эстонцев заканчивается контракт и, судя по массивной критике в СМИ, Карел Воолайд вряд ли сохранит свой пост, а главный тренер грузинской сборной - словак Владимир Вайсс заявил об уходе после того, как его подопечные на прошлой неделе проиграли Северной Македонии и не вышли в финальную часть чемпионата Европы.

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