Результаты госэкзаменов, несмотря на чрезвычайное положение, оказались хорошими

Результаты государственных экзаменов в 2019/2020 учебном году показывают, что успехи тех, кто решил весной сдавать государственные экзамены, сопоставимы с успехами школьников прошлых лет.
Из-за действовавшего весной чрезвычайного положения в этом году государственные экзамены не были обязательным условием для окончания гимназии, и сдача экзаменов была добровольной. Несмотря на то, что на общегосударственном уровне средние результаты экзаменов схожи с результатами прошлых лет, их нельзя сравнивать по школам или по годам, потому что в этом году экзамены сдавала только часть выпускников - некоторые отказались от всех госэкзаменов, некоторые сдавали один экзамен, а некоторые предпочли сдать дополнительные экзамены осенью.
По словам руководителя отдела тестов и оценивания Департамента по делам образования и молодежи Айми Пюйя, несмотря на то, что весной обучение проводилось дистанционно, многие выпускники все же приняли решение сдать госэкзамены и хорошо с ними справились, однако она подчеркнула, что в этом году следует воздержаться от того, чтобы сравнивать результаты экзаменов в разных школах.
«Так как экзамены были добровольными, то количество сдававших госэкзамены в школах было очень разным - например, т.н. узкий экзамен по математике в одной школе сдавало всего пятеро учеников. При таких условиях было бы несправедливо сравнивать результаты разных школ. Выбирая экзамены, ученики вероятнее всего исходили их того, какие экзамены требовались для дальнейшей учебы, а экзамен по эстонскому как второму языку сдавали те, кто хотел получить свидетельство об уровне владения эстонским языков», - сказала Пюйя и добавила, что больше всего было тех, кто решил не сдавать госэкзамен по итогам узкого курса математики и по эстонскому как второму языку.
В прошлом учебном году госэкзамены прошли в 24-й раз и они были добровольными. Ученики могли сдать экзамен по эстонскому языку или по эстонскому как второму языку и по математике. Экзамен по английскому языку весной не проводился. Международно признанные экзамены по немецкому, русскому и французскому языку прошли в июне и августе. Выпускники, владеющие английским языком на очень хорошем уровне могли сдать экзамен Cambridge English C1 Advanced.
Помимо этого все желающие могли осенью сдать дополнительные экзамены - как те, кто вообще не сдавал экзамены весной, так и те, кто хотел улучшить результаты экзамена, сданного весной.
Результаты международных экзаменов по иностранным языкам и государственных экзаменов
Начиная с весны 2012 года государственные экзамены по немецкому, русскому и французскому языку заменены международными экзаменами. С 2019 года Департамент по делам образования и молодежи в сотрудничестве с министерством образования и науки и международно признанной организацией Cambridge Assessment English предлагает гимназистам возможность бесплатно сдать экзамен по англискому языку Cambridge English: C1 Advanced. Экзамены по немецкому языку Goethe-Zertifikat на уровни В1 и В2 прошли с 8 по 11 июня. Все ученики набрали достаточное количество баллов для получения сертификата о владении языком на определенный уровень - свидетельство о владении языком на уровне В1 получили 18 и на уровне В2 - 11 выпускников. Экзамен для получения диплома о владении немецким языком второго уровня сдавали 73 ученика из восьми школ, из них 26 сдали экзамен на уровне В2, и 29 - на уровне С1. В Таллиннской немецкой гимназии выпускной экзамен по немецкой программе сдавали 17 учеников, все они достигли самого высокого уровня С1.
Международный экзамен по русскому языку на уровень В1 сдавали 15 человек, самый высокий результат на экзамене, который проводился в августе, составил 576, самый низкий - 295 пунктов из 610 возможных. Средний результат экзамена составил 73,5%. Свидетельство о владении русским языком на уровне В1 получили 47% сдававших экзамен. Экзамен на уровень В2 сдавали 85 человек, их средний результат составил 511,9 пунктов, т.е. 89% от максимального результата. 94% сдававших экзамен получили свидетельство о владении языком на уровне В2, один экзаменуемый получил свидетельство о владении языком на уровне В1. Как правило те, кто выбирает экзамен по русскому как иностранному на уровне В2 достигают очень хороших результатов.
Экзамены по французскому языку DELF scolaire на уровни В1 и В2 прошли с 3 по 7 августа, их сдавали 62 ученика из 14 школ. Свидельство о владении языком на уровне В1 получили 13 учащихся, В2 - 48 учеников. Средний результат экзамена на уровень В2 в этом году составил 76,4%.
Международный экзамен по английскому языку Cambridge C1 Advanced в прошлом учебном году проводился в период 18-30 ноября 2019 и 13-21 июня 2020 года. Во время осенней сессии экзамен C1 Advanced сдавали 1 738 и весной 1 148 человек. 469 из них достигли уровня С2, 1 934 - уровня С1 и 468 - уровня В2. Результат 16 человек (0,6% от общего числа) оказался ниже уровня В2 и они не получили документа о владении языком на определенный уровень. Растущий интерес к экзамену C1 Advanced и тот факт, что 2 403 ученика достигли уровня С1 показывает, что число учащихся, чей уровень владения английским языком превышает требуемый по учебной программе уровень В, растет.
Государственный экзамен по эстонскому языку сдавали 6027 учащихся и средний результат составил 61,1 балла. Максимальный результат, 100 баллов, в этом году получили 7 учащихся, один получил 0 баллов и таким образом экзамен не сдал. Большинство тех, кто сдавал экзамен, получили результаты в диапазоне 60-70 баллов. 80 баллов и более получили 1068 учеников и как минимум 90 баллов получили 262 ученика. Максимальный результат за задание на чтение (40 баллов) получили 127 учеников, за задание по письму максимум (60) баллов набрали 40 выпускников.
Экзамен по эстонскому языку как второму сдавали 1779 выпускников. Средний результат составил 67,8 баллов. 100 баллов получили 6 учеников. Свидетельство о владении эстонским языком на уровне В2 получили те, кто выполнил минимум 60% от максимума, в этом году уровня В2 достигли 69,3% сдававших, в прошлом году таких было 58,7%, а в 2018 году - 61,2%.
Государственный экзамен по математике
Гимназисты могут пройти т.н. узкий (восемь курсов) или широкий (14 курсов) курс математики. Те, кто прошли узкий курс, могут сдавать экзамен по итогам широкого курса или наоборот.
Средний результат узкого экзамена по математике составил 36,4 балла. Результат схож с результатами прошлых лет (в 2019 году - 36,4 балла). В этом году 100 баллов на узком экзамене набрал один ученик, 0 баллов - 22 ученика.
Средний результат широкого экзамена по математике - 51 балл (в 2019 году - 51,1 балл). В этом году 100 баллов на этом экзамене набрали 13 учеников, 0 баллов - 20 учеников.
Дополнительные государственные экзамены прошли в период с 26 сентября по 17 октября, участвовать в них могли те, кто ранее уже сдавал госэкзамен и хотел улучшить свой результат, а также те, кто ранее вовсе госэкзамены не сдавал. Экзамены можно было сдать в пяти городах - Таллинне, Тарту, Пярну, Вильянди и Йыхви. Всего предложенные пять экзаменов сдавали 549 учеников.