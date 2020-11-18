Результаты госэкзаменов, несмотря на чрезвычайное положение, оказались хорошими

Из-за действовавшего весной чрезвычайного положения в этом году государственные экзамены не были обязательным условием для окончания гимназии, и сдача экзаменов была добровольной. Несмотря на то, что на общегосударственном уровне средние результаты экзаменов схожи с результатами прошлых лет, их нельзя сравнивать по школам или по годам, потому что в этом году экзамены сдавала только часть выпускников - некоторые отказались от всех госэкзаменов, некоторые сдавали один экзамен, а некоторые предпочли сдать дополнительные экзамены осенью.

По словам руководителя отдела тестов и оценивания Департамента по делам образования и молодежи Айми Пюйя, несмотря на то, что весной обучение проводилось дистанционно, многие выпускники все же приняли решение сдать госэкзамены и хорошо с ними справились, однако она подчеркнула, что в этом году следует воздержаться от того, чтобы сравнивать результаты экзаменов в разных школах.

«Так как экзамены были добровольными, то количество сдававших госэкзамены в школах было очень разным - например, т.н. узкий экзамен по математике в одной школе сдавало всего пятеро учеников. При таких условиях было бы несправедливо сравнивать результаты разных школ. Выбирая экзамены, ученики вероятнее всего исходили их того, какие экзамены требовались для дальнейшей учебы, а экзамен по эстонскому как второму языку сдавали те, кто хотел получить свидетельство об уровне владения эстонским языков», - сказала Пюйя и добавила, что больше всего было тех, кто решил не сдавать госэкзамен по итогам узкого курса математики и по эстонскому как второму языку.

В прошлом учебном году госэкзамены прошли в 24-й раз и они были добровольными. Ученики могли сдать экзамен по эстонскому языку или по эстонскому как второму языку и по математике. Экзамен по английскому языку весной не проводился. Международно признанные экзамены по немецкому, русскому и французскому языку прошли в июне и августе. Выпускники, владеющие английским языком на очень хорошем уровне могли сдать экзамен Cambridge English C1 Advanced.

Помимо этого все желающие могли осенью сдать дополнительные экзамены - как те, кто вообще не сдавал экзамены весной, так и те, кто хотел улучшить результаты экзамена, сданного весной.

Результаты международных экзаменов по иностранным языкам и государственных экзаменов