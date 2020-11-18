Исследование ⟩ Какое жилье хотят и какое могут купить молодые жители стран Балтии

Согласно опросу, проведенному Luminor, 33% молодых людей Эстонии мечтает о собственном загородном доме. Латвийская молодежь предпочла бы частный дом в районе Пиерига рядом с Ригой (40%), а литовская молодежь выбрала бы частный дом в другом городе Литвы, кроме Вильнюса (34%).

На втором месте у эстонской молодежи – дом в другом городе Эстонии, кроме Таллинна (29%), или квартира недалеко от Таллинна (29%). Латвийская молодежь во вторую очередь выбрала бы квартиру в окрестностях столицы (32%), а молодые литовцы выбрали бы квартиру не в Вильнюсе (23%).

Исследование показывает, что только 21% молодых людей в Эстонии (19% в Литве, 23% в Латвии) выбрали бы квартиру в центре Таллинна (Вильнюса / Риги). Кроме того, о таком доме мечтают люди немногим старше 20. Так, 28% 20–25-летних жителей Эстонии хотели бы жить в центре Таллинна, 23% той же возрастной группы – в центре литовской столицы, и до 40% – в центре столицы Латвии.

По словам руководителя сферы кредитных продуктов Luminor Хейки Раадика, видно, что молодые люди больше ценят общественную жизнь и развлечения. «В то же время те молодые люди, которые уже вкусили столичной жизни и начали задумываться о создании семьи, предпочитают жить за пределами центра города, в более зеленой, подходящей для семейной жизни среде», – добавил Раадик.

Однако статистика Luminor по ипотечным кредитам показывает, что реальная ситуация у молодых людей, к сожалению, далека от мечты.

Покупатели в возрасте 20–30 лет чаще всего (в 73% случаев) покупают жилье в многоквартирном доме, 9% покупают частный дом. При этом 30% покупателей квартир выбирают жилье в новостройке, а остальные приобретают квартиру с ремонтом или во вторичном рынке.

По словам Раадика, ножницы между мечтами молодых людей и их реальными возможностями понятны. «Выбор молодых людей при покупке жилья часто зависит от цены и имеющихся у них финансовых ресурсов. Поэтому чаще всего в качестве первого дома выбирают самую доступную квартиру», – объяснил он. «С другой стороны, когда молодые люди покупают жилье по средствам, они уже вкладываются в будущее. Если ожидается прибавление в семействе и есть потребность в более просторном жилье, первую квартиру всегда можно продать, а полученные от нее деньги уже можно вложить в дом своей мечты», – сказал Раадик.