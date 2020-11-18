Ср, 18.11.2020
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Во Франции число случаев заражения коронавирусом превысило два миллиона

Париж.

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

Число заражений коронавирусом во Франции с начала пандемии превысило 2 млн. Об этом сообщает во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на главу генеральной дирекции Минздрава Франции Жерома Саломона.

"Мы преодолеваем этим вечером порог в два миллиона случаев во Франции", - сказал Жером Саломон. Он отметил, что количество новых случаев, выявляемых за сутки, снижается уже несколько дней.

За последние 24 часа в стране госпитализировали 33,5 тыс. пациентов с коронавирусом, 437 человек умерли в больницах. Общее число смертей от коронавируса в стране теперь составляет 46,2 тысячи, передает "Интерфакс".

По словам Жерома Саломона, пандемия может подорвать психическое здоровье нации. С конца сентября до начала ноября удвоилось число людей, страдающих во Франции от депрессии. Саломон советует при первых признаках такого психического расстройства (нарушении сна, чувстве раздражения, беспокойства, состоянии уныния, проблемах с концентрацией внимания, потере аппетита, упадке сил, злоупотреблении алкоголем и курением) обращаться к специалистам.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс 12 ноября заявил, что режим изоляции, введенный во Франции с 30 октября с целью сдержать распространение коронавируса, продолжится еще минимум две недели.

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