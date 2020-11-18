Спасательный департамент нагрянет с проверками в торговые центры и магазины

«Торговые центры значат намного больше, чем просто торговые точки – сюда люди ходят в кино, в рестораны и просто провести свободное время. Торговые центры и магазины в год посещают сотни тысяч людей. Поэтому очень важно, чтобы требования, предъявляемые к пожаробезопасности, были выполнены и в случае, если вдруг случится несчастье, чтобы люди могли быстро и безопасно покинуть помещение», - разъяснила руководитель отдела надзора за пожарной безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе.

При прошлых проверках недостатки были отмечены в основном по части эвакуации, в предпраздничное время товары могут складировать на эвакуационных путях. Проблемой является и то, что в торговых центрах зачастую происходят перестройки и, порой, забывается, что, если меняется планировка магазина, необходимо пересмотреть также пути решения эвакуации. В числе прочего, нужно следить, чтобы огнетушитель не оказался спрятанным за какой-либо из полок или же датчик пожарной сигнализации не перекрыла перегородка между стенами.

«В торговых центрах с сотнями и тысячами посетителей, прежде всего, важно, чтобы в случае пожара его можно было обнаружить как можно раньше и быстро и безопасно вывести людей из здания», - сказала Тяхе.

За 10 месяцев текущего года в торговых зданиях был зафиксирован 21 пожар. Из них 12 начались из-за электрических систем и два – в результате использования открытого огня. В 2019 году в торговых точках вспыхнуло 23, а в 2018 году – 28 пожаров. Причины пожаров прошлых лет те же – электрооборудование или использование открытого огня.

Самый масштабный из пожаров в торговых центрах ближайшей истории случился в марте 2009 года в Таллинне в торговом центре «Мустика». Возгорание произошло в складских помещениях и распространилось в торговые залы из-за повреждения системы тушения. Наиболее печальные примеры в ближайших странах: в России в пожаре в торговом центре, который произошел в начале 2018 года, погибли 64 человека.

Спасательный департамент проверяет выполнение требований пожаробезопасности каждый день. Систематические проверки и рейды без уведомления дают обзор реальной ситуации.