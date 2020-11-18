Дивный новый Таллинн: глубинное государство, искусственный интеллект и дешевое шампанское

В репертуаре театра VAT появился спектакль «Таллиннвиль» режиссера Хелен Реккор. Это сатирическая, местами философская притча о Таллинне будущего и нашем обществе в целом. В конце турбулентного 2020-го спектакль Реккор — тревожное размышление о будущем — особенно к месту.
Постановки расположенного в Национальной библиотеке театра «ВАТ» идут в ногу со временем и, словно в лупу, рассматривают проблемы современного общества. Актуализировали даже «Ромео и Джульетту», причем удачно и со вкусом. В этом же театре можно увидеть предельно современную «Парижанку», поставленную по пьесе сценариста «Карточного домика», — сатиру на трамповскую Америку. «Таллиннвиль» идет еще дальше — вместо условной Вероны или Вашингтона взгляд режиссера обращен на столицу Эстонии, вернее на ее модифицированную, гипертехнологичную версию.
Страх и ненависть в Таллиннвиле
Постановка состоит из коротких, не всегда взаимосвязанных эпизодов, которые знакомят зрителей с реалиями Таллиннвиля. Один образ естественно перетекает в другой, и не всегда можно понять, где начинается один персонаж и заканчивается другой: иногда кажется, что в сценках одни и те же герои в разных обстоятельствах, а есть эпизоды, в которых сразу ясно — перед нами новые действующие лица. За два c половиной часа на сцене калейдоскопом мелькают школьник-шантажист и растерянная учительница; вице-президент корпорации, связанной со строительством атомной станции, влюбившаяся в экоактивистку-террористку; ученый, подаривший душу искусственному разуму, и заказчик, которому эта душа не нужна; девушка, к которой вламывается незваный гость из Тиндера; старик, тонущий в собственной квартире, и многие другие. Эту вереницу футуристических героев воплотили Хенесси Шмидт, Пирет Крумм, Аго Соотс и Марго Тедер.
Средоточие жизни в Таллиннвиле — Метрополь, эдакий Манхэттен местного значения. Главный конфликт — строительство атомной станции. Как отмечается в аннотации, дигитальный пузырь еще не лопнул, природная катастрофа пока не разразилась, машины еще не захватили власть, но дивный новый мир уже на волоске, тревожные звоночки раздаются отовсюду и рвануть может в любой момент. Жители Таллиннвиля ищут любовь преимущественно в дигитальном мире, они разобщены, одиноки и очень боятся кого-то обеспокоить, даже если еще немного и утонут прямо в своей спальне.
С искусственным разумом они общаются больше, чем друг с другом, много работают и живут в атмосфере перманентной тревоги. В предельно комфортном и безопасном, казалось бы, мирке Таллиннвиля опасности можно ждать отовсюду, будь то кража интимных фото, неожиданно объявившийся на пороге знакомец из дигитального мира или кибер-травля, шагнувшая за пределы кибер-мира и обернувшаяся странными посылками. В Таллиннвиле черная шапочка может оказаться бандитской балаклавой, а чехол для контрабаса — емкостью для бомбы, доверять здесь опасно даже родной дочери, а с устаревшей ИД-картой помощи от госведомств не дождешься, даже если еще немного и окажешься по грудь в воде. Словом, создатели спектакля хорошенько призадумались об ужасах бюрократии, теоретически возможных в э-государстве.
Реальность Таллиннвиля жестока и обманчиво безобидна. Весь ужас в том, что от приватности и анонимности не осталось и следа — все записывается, фиксируется, прослеживается. Недоброжелатель с хакерскими навыками способен затянуть жертву в свою паутину, где она, как муха, будет биться в ужасе и отчаянии. Таллиннвиль беспощаден к своим обитателям и наводит на мысль о том, что катастрофа вообще-то уже произошла, а мы ее не заметили, проморгали, проспали. Или нет и что-то еще можно сделать?
Не утонуть в кибер-мире
Льется на пол дешевое просекко, вода достает уже до подбородка, два искусственных интеллекта ведут доверительную беседу, и где-то темным пятном маячит виновное во всех грехах глубинное государство. Несмотря на то что декорации и персонажи непрерывно меняются, спектакль воспринимается как цельное полотно. Впрочем, некоторые сцены были немного затянуты, а один из эпизодов — самый забавный и романтичный, выбивавшийся из нарратива постановки — хочется даже назвать скучноватым.
О русских в Таллинне будущего авторы тоже не забыли: одну из героинь зовут Ирина, другая вспоминает казус, приключившийся с ней во время поездки в Москву; один герой констатирует, что читал слишком много Пушкина и мало Макиавелли, а другой пытается освоиться в чужом доме, и очень кстати вспоминается сказка «Маша и три медведя».
В финале все четыре актера оказываются одновременно на сцене и пьют шампанское на фоне плакатов — в том числе с Гретой Тумберг, ЛГБТ-флагом с лозунгом Love is love и зеленым постером с надписью Earth over ego. Таллиннвиль — место жутковатое, но мультикультурное, либеральное и, конечно же, eco-friendly.
Визуальное решение «Таллиннвиля» — предельно минималистичное: декорации меняются незначительно, на сцене появляются то плакаты, то растения, то отдельные предметы мебели. Реквизита минимум. Название каждой сцены проектором выводится на экран. Важную роль играют разноцветные блики — они пляшут по лицам актеров в эпизодах с искусственным интеллектом, а в ключевые моменты обстановку нагнетает зловещая электронная музыка.
«Таллиннвиль» — щедро приправленное едкой сатирой предупреждение о том, что может нас ждать в недалеком будущем. Есть фильмы-катастрофы, а это своеобразный спектакль-катастрофа, в чем-то он — отражение нашего общества, но пока по большей части гипербола. Разговоры о строительстве АЭС в Эстонии идут давно, разработки искусственного интеллекта тоже на месте не стоят, с приватностью все сложнее, реальность угнетает, но, как говорит одна из героинь, нам нельзя утонуть в эскапизме.