Дивный новый Таллинн: глубинное государство, искусственный интеллект и дешевое шампанское

Постановки расположенного в Национальной библиотеке театра «ВАТ» идут в ногу со временем и, словно в лупу, рассматривают проблемы современного общества. Актуализировали даже «Ромео и Джульетту», причем удачно и со вкусом. В этом же театре можно увидеть предельно современную «Парижанку», поставленную по пьесе сценариста «Карточного домика», — сатиру на трамповскую Америку. «Таллиннвиль» идет еще дальше — вместо условной Вероны или Вашингтона взгляд режиссера обращен на столицу Эстонии, вернее на ее модифицированную, гипертехнологичную версию.

Страх и ненависть в Таллиннвиле

Постановка состоит из коротких, не всегда взаимосвязанных эпизодов, которые знакомят зрителей с реалиями Таллиннвиля. Один образ естественно перетекает в другой, и не всегда можно понять, где начинается один персонаж и заканчивается другой: иногда кажется, что в сценках одни и те же герои в разных обстоятельствах, а есть эпизоды, в которых сразу ясно — перед нами новые действующие лица. За два c половиной часа на сцене калейдоскопом мелькают школьник-шантажист и растерянная учительница; вице-президент корпорации, связанной со строительством атомной станции, влюбившаяся в экоактивистку-террористку; ученый, подаривший душу искусственному разуму, и заказчик, которому эта душа не нужна; девушка, к которой вламывается незваный гость из Тиндера; старик, тонущий в собственной квартире, и многие другие. Эту вереницу футуристических героев воплотили Хенесси Шмидт, Пирет Крумм, Аго Соотс и Марго Тедер.

Средоточие жизни в Таллиннвиле — Метрополь, эдакий Манхэттен местного значения. Главный конфликт — строительство атомной станции. Как отмечается в аннотации, дигитальный пузырь еще не лопнул, природная катастрофа пока не разразилась, машины еще не захватили власть, но дивный новый мир уже на волоске, тревожные звоночки раздаются отовсюду и рвануть может в любой момент. Жители Таллиннвиля ищут любовь преимущественно в дигитальном мире, они разобщены, одиноки и очень боятся кого-то обеспокоить, даже если еще немного и утонут прямо в своей спальне.

Сцена из спектакля «Таллиннвиль». ФОТО: VAT Teater

С искусственным разумом они общаются больше, чем друг с другом, много работают и живут в атмосфере перманентной тревоги. В предельно комфортном и безопасном, казалось бы, мирке Таллиннвиля опасности можно ждать отовсюду, будь то кража интимных фото, неожиданно объявившийся на пороге знакомец из дигитального мира или кибер-травля, шагнувшая за пределы кибер-мира и обернувшаяся странными посылками. В Таллиннвиле черная шапочка может оказаться бандитской балаклавой, а чехол для контрабаса — емкостью для бомбы, доверять здесь опасно даже родной дочери, а с устаревшей ИД-картой помощи от госведомств не дождешься, даже если еще немного и окажешься по грудь в воде. Словом, создатели спектакля хорошенько призадумались об ужасах бюрократии, теоретически возможных в э-государстве.