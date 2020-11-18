После введения запрета на продажу алкоголя бары затаили дыхание

Кадриан Поссул (23) ни за что не поменяет профессию мастера по коктейлям на какую-то другую работу. Барменом она работает уже пять лет. Во время коронавируса после полуночи Поссул не может готовить коктейли для гостей. Вчера выяснилось, что ограничение продлено до 26 января, пишет Postimees.
Поссул стала барменом случайно. По ее словам, эту работу она не поменяет ни на что другое: «Я делаю свою работу с душой, я не зарабатывают тут деньги». В течение пяти лет Поссул смешивала коктейли в нескольких барах, начиная с маленького ресторана и заканчивая клубами.
«До начала пандемии было обычным, что люди начинали вечер в коктейль-баре и после полуночи – в час-два ночи – переходили в ночной клуб», - рассказала она, добавив, что тех клиентов, которые не хотели двигаться дальше, было очень много. Им нравилось спокойно сидеть в баре, разговаривать и наслаждаться коктейлем.
По словам Поссул, после первой волны пандемии любителей коктейлей было много. Вероятно, помогала теплая погода и усталость от сидения дома. Летом выяснилось и то, что алкоголь начали употреблять разумнее – начали себя контролировать и в промежутках пить простую воду: «Скорее наслаждаются, а не стремятся как можно скорее проглотить напиток».
Летом справились
По оценке коктейль-мастера, многие увеселительные заведения лето более-менее пережили, но тут пришла холодная осень, а вместе с ней вторая волна коронавируса. И тут на продажу алкоголя и работу заведений питания и развлечения наложили новые ограничения.
После введения первого ограничения, которым стал запрет на продажу алкоголя с 11 часов вечера до шести часов утра, Поссул столкнулась с разным отношение. Очень многие знали об ограничении, поэтому покупали напитки с запасом и продлевали вечер. Но были и те, кто ничего об этом не знал и очень удивлялся, что после 23 часов коктейли больше не продают. А третьи просто заперлись дома.
Но еще больше ее удивляли те, кто и через месяц после введения ограничения приходили в бар после полуночи и не могли понять, почему им не продают алкоголь.
Люди инертны, они не слишком охотно меняют свои привычки. Поэтому нет смысла даже надеяться на то, что клиенты будут приходить в бары пораньше. Для бармена и хозяина бара это означает большие убытки.
«Особенно после правила закрытия, которое ввели в понедельник», - отметила Поссул. Сейчас она подстроилась под уменьшившуюся рабочую нагрузку. Кроме простых посетителей в баре сократилось и количество частных мероприятий и дней рождения. Но приближаются новогодние праздники: для многих владельцев ресторанов-баров-клубов это была последняя надежда на то, чтобы пережить это сложное время.
Поссул возмущается. Почему именно барам нужно что-то придумывать, чтобы пережить сложное время? В то же время заведения культуры живут сейчас практически без каких-либо ограничений.
«Их же слезы не душат, когда они видят, как очередной чудесный ресторан или бар окончательно закрывается», - говорит бармен.
Старый город вымирает
По словам одного из руководителей баров «Nimeta» и «Route 33» Валло Палвадре, до пандемии бары посещали главным образом туристы, которые составляли 60-70 процентов клиентуры. Но туристическая засуха продолжается. Явно пустыми останутся и новогодние праздники.
Диагностика заболевания
- Количество проведенных тестов (по состоянию на вчера): 409 794
- Заражаемость за 14 дней на 100 000 человек: 218,59
- Коронапозитивных: 2905
- На лечении в больницах: 85
- На интенсивном лечении: 9
- На искусственном дыхании: 6
- Выписаны из больниц: 631
- Выздоровевших: 4977
Решение правительства продлить запрет на ночную торговлю алкоголем до 26 января означает, что с полуночи до десяти утра продажа алкоголя запрещена везде, где его можно было выпить на месте, например, в ресторанах, барах, ночных клубах. Министр социальных дел Танель Кийк (Центристская партия) признал, что правительство продлило запрет на продажу алкоголя на месяц, поскольку в противном случае ограничение закончилось бы в середине декабря. Сразу начинаются новогодние праздники и школьные каникулы. Поскольку есть цель ограничить распространение вируса, разумно ограничение продлить.
Руководитель научного совета и профессор-вирусолог Ирья Лутсар сказала, что ученые всячески поддерживают запрет на продажу алкоголя. По оценке собственника бара Палвадре, ограничения накладываются, но слишком легкомысленно.
Он очень надеялся, что в ограничениях сделают небольшую паузу. Что хотя бы на новогодние праздники получится подзаработать. Но продление ограничения убило эту надежду. Работники баров «Nimeta» и «Route 33» сокращены, но, по словам собственника, работники – это не самые большие расходы у баров.
«Сильнее всего кусаются цены на аренду», - отметил он. Льготы, конечно, есть, но арендная плата все равно очень высокая. Потратили уже и то, что было накоплено на черный день. Постигнет ли эти бары участь «Karjakelder», «Peppersacki» и «Helsinki», Палвадре пока сказать не может: «Старый город превращается в город-призрак».
Руководитель бара «Labor» Рандо Сяйнас сказал, что не хочет ныть: «Всем тяжело. Каждый должен как-то справляться». Однако он считает, что город мог бы снизить арендную плату: «Действующие сейчас льготы, конечно, как-то смягчают ситуацию, но помогают недостаточно».
По словам Палвадре, рестораны, бары и ночные клубы спасли бы дотации от государства. Сейчас можно было бы помочь так же, как помогли весной: «Суммы очень маленькие, речь идет не скольких миллионах евро».
Таллиннские увеселительные заведения отправили министру финансов Мартину Хельме и министру экономики Таави Аасу связанное с ограничениями и мерами помощи письмо. Ответа они пока не получили.
Коронапозитивные явно игнорируют симптомы
Девятый этап мониториногового исследования распространения коронавируса, которое проводят ученые Тартуского университета, показал, что 0,4 процента населения Эстонии, то есть около 5000 человек, заражены коронавирусом. Выяснилось и то, что большая часть зараженных больными себя не считают. Даже тогда, когда у них имеются симптомы.
Профессор семейной медицины Тартуского университета Руть Калда сказала, что правительству были представлены первоначальные результаты исследования: «Сейчас они показывают, что распространение составляет 0,42 процента, что по сравнению с данными конца сентября говорит об увеличении в два раза». Если сравнивать с весенней ситуацией, то сейчас зараженных в полтора раза больше.
Калда не подтверждает напрямую, что речь идет о скрытом распространении, но отмечает, что распространение увеличилось. Есть люди, которые не знают, что они больны, есть те, кто знает. Часть больных не имеет никаких симптомов.
Ирья Лутсар считает, что еще рано говорить о скрытом распространении: «Подождем окончательных результатов исследования, тогда точно поймем, что тут происходит».
Среди всех положительных есть больные, которые знают, что они заражены, и сидят в самоизоляции. Однако есть много тех, у кого имеются симптомы, – лишь один или два – но которые сами считают себя здоровыми. По словам Калда, это является проблемой, поскольку речь все же идет о больных.
«Они не обращаются к врачу, не идут на тестирование», - говорит она. Лутсар добавила, что речь идет о людях работоспособного возраста, которые в плане распространения вируса являются самыми опасными, поскольку передают его всем, с кем сталкиваются: членам семьи, коллегам.
На основании исследования Калда привела пример, что из десяти выявленных в Эстонии коронапозитивных в среднем лишь двое остаются с симптомами дома, у одного из десяти не было никаких симптомов, и он считал себя здоровым. У семи из десяти зараженных симптомы были, но они также считали себя здоровыми. Таким образом, вирус распространяется дальше.
Ограничения
- Правило 2+2 в магазинах и торговых центрах: вместе могут передвигаться до двух человек (за исключением семьи), от остальных нужно держать дистанцию в два метра.
- Правило 10+2 в заведениях питания, развлечений и культуры: в одной компании может быть не больше десяти человек и от остальных людей нужно держаться на расстоянии в два метра.
- Продажа алкоголя для потребления на месте запрещена до 26 января в период с полуночи до 10 утра.
- Заведения питания и развлечений должны закрываться для посетителей с полуночи до шести утра. Продавать и покупать пищу навынос разрешено.
- Общественные собрания и мероприятия можно организовывать на особых условиях. На улице могут собираться до 2000 человек, а в закрытых помещениях до 750 человек. При этом заполненность помещения может быть не больше 50 процентов, исключением являются помещения со стационарными местами для проведения спектаклей, концертов, киносеансов, конференций, общественных собраний и мероприятий.
- В общественном транспорте, магазинах, торговых центрах и на конференциях, концертах, в театрах и кино настоятельно рекомендовано надевать маски или закрывать нос и рот.
- Люди, имеющие диагноз Covid-19, обязаны находиться в карантине. Близкие контакт обязаны находиться в 14-девной самоизоляции, которую можно сократить, сдав анализ на коронавирус не раньше, чем на 10 день после последнего соприкосновения с зараженным человеком.