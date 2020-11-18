После введения запрета на продажу алкоголя бары затаили дыхание

Решение правительства продлить запрет на ночную торговлю алкоголем до 26 января означает, что с полуночи до десяти утра продажа алкоголя запрещена везде, где его можно было выпить на месте, например, в ресторанах, барах, ночных клубах. Министр социальных дел Танель Кийк (Центристская партия) признал, что правительство продлило запрет на продажу алкоголя на месяц, поскольку в противном случае ограничение закончилось бы в середине декабря. Сразу начинаются новогодние праздники и школьные каникулы. Поскольку есть цель ограничить распространение вируса, разумно ограничение продлить.

Руководитель научного совета и профессор-вирусолог Ирья Лутсар сказала, что ученые всячески поддерживают запрет на продажу алкоголя. По оценке собственника бара Палвадре, ограничения накладываются, но слишком легкомысленно.

Он очень надеялся, что в ограничениях сделают небольшую паузу. Что хотя бы на новогодние праздники получится подзаработать. Но продление ограничения убило эту надежду. Работники баров «Nimeta» и «Route 33» сокращены, но, по словам собственника, работники – это не самые большие расходы у баров.

«Сильнее всего кусаются цены на аренду», - отметил он. Льготы, конечно, есть, но арендная плата все равно очень высокая. Потратили уже и то, что было накоплено на черный день. Постигнет ли эти бары участь «Karjakelder», «Peppersacki» и «Helsinki», Палвадре пока сказать не может: «Старый город превращается в город-призрак».

Руководитель бара «Labor» Рандо Сяйнас сказал, что не хочет ныть: «Всем тяжело. Каждый должен как-то справляться». Однако он считает, что город мог бы снизить арендную плату: «Действующие сейчас льготы, конечно, как-то смягчают ситуацию, но помогают недостаточно».

По словам Палвадре, рестораны, бары и ночные клубы спасли бы дотации от государства. Сейчас можно было бы помочь так же, как помогли весной: «Суммы очень маленькие, речь идет не скольких миллионах евро».

Таллиннские увеселительные заведения отправили министру финансов Мартину Хельме и министру экономики Таави Аасу связанное с ограничениями и мерами помощи письмо. Ответа они пока не получили.

Коронапозитивные явно игнорируют симптомы

Девятый этап мониториногового исследования распространения коронавируса, которое проводят ученые Тартуского университета, показал, что 0,4 процента населения Эстонии, то есть около 5000 человек, заражены коронавирусом. Выяснилось и то, что большая часть зараженных больными себя не считают. Даже тогда, когда у них имеются симптомы.

Профессор Руть Калда. ФОТО: Erakogu

Профессор семейной медицины Тартуского университета Руть Калда сказала, что правительству были представлены первоначальные результаты исследования: «Сейчас они показывают, что распространение составляет 0,42 процента, что по сравнению с данными конца сентября говорит об увеличении в два раза». Если сравнивать с весенней ситуацией, то сейчас зараженных в полтора раза больше.

Калда не подтверждает напрямую, что речь идет о скрытом распространении, но отмечает, что распространение увеличилось. Есть люди, которые не знают, что они больны, есть те, кто знает. Часть больных не имеет никаких симптомов.

Ирья Лутсар считает, что еще рано говорить о скрытом распространении: «Подождем окончательных результатов исследования, тогда точно поймем, что тут происходит».

Среди всех положительных есть больные, которые знают, что они заражены, и сидят в самоизоляции. Однако есть много тех, у кого имеются симптомы, – лишь один или два – но которые сами считают себя здоровыми. По словам Калда, это является проблемой, поскольку речь все же идет о больных.

«Они не обращаются к врачу, не идут на тестирование», - говорит она. Лутсар добавила, что речь идет о людях работоспособного возраста, которые в плане распространения вируса являются самыми опасными, поскольку передают его всем, с кем сталкиваются: членам семьи, коллегам.

На основании исследования Калда привела пример, что из десяти выявленных в Эстонии коронапозитивных в среднем лишь двое остаются с симптомами дома, у одного из десяти не было никаких симптомов, и он считал себя здоровым. У семи из десяти зараженных симптомы были, но они также считали себя здоровыми. Таким образом, вирус распространяется дальше.