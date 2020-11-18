Полезно ⟩ Как оформить квартиру для сдачи в аренду, чтобы не переживать за ремонт

Что важно, а что не очень? Во что нужно вкладываться, а на чем сэкономить? И какой декор выбрать для квартиру, в которой будут жить люди с разными вкусами и предпочтениями?

Выбирайте для основы нейтральный цвет

В оформлении съемной квартиры не стоит использовать насыщенные цвета. Во-первых, это сузит количество потенциальных арендаторов: не каждый готов жить с оранжевыми стенами или красно-зеленой плиткой в ванной.

А во-вторых, вам будет сложнее, да и дороже, подобрать в такой интерьер мебель и декор. Лучше, если основными будут белый, бежевый или кремовый оттенки. Они сочетаются с любыми цветовыми акцентами, а еще делают пространство визуально больше и чище.

Предпочтите легкие в уходе материалы

Никаких обоев на стенах! Только практичная моющаяся краска или декоративная штукатурка, которой нипочем ни грязь, ни царапины. Кстати, штукатурку можно нанести самостоятельно, и для этого не нужно тщательно готовить стены.

Постелите долговечное напольное покрытие

Пол — одна из основных статей расходов, но это того стоит. Высококачественный напольный материал главенствует в интерьере и служит гораздо дольше имитаций.

Беспроигрышный вариант — паркетная доска, которую всегда можно отциклевать до идеального состояния.

Кухня: просто и со вкусом

В кухонной мебели главное — надежный профиль, и это вовсе не натуральное дерево. Массив — очень капризный материал и от воды и смены температур может деформироваться.

Лучше выбрать проверенную МДФ. А к ней матовые фасады без ручек белого цвета или под дерево — ухаживать за такими проще всего.

Продумайте места хранения

Если нет места для полноценной гардеробной, пусть это будет ниша за шторками или подиум кровати. Так вы дадите арендатору возможность убрать из интерьера малоиспользуемые и сезонные вещи.

Покупайте недорогую мебель

В отличие от отделочных материалов мебель, возможно, придется менять несколько раз, поэтому не стоит присматриваться к эксклюзивным предметам, выбирайте что-то из масс-маркета.

Да, и не увлекайтесь, заставляя мебелью каждый угол. Купите только самое необходимое: диван для гостиной, кровать для спальни, тумбу под ТВ.

Не экономьте на сантехнике

Трубы не стоит зашивать в гипсокартон и сверху облицовывать плиткой: малейшая течь — придется все разрушить.

Выберите кафельную плитку хорошего качества и нейтральных тонов - ведь вы делаете ремонт на несколько лет. Смесители лучше выбирать от солидных производителей, они выглядят стильно да и прослужат дольше.

Сделайте спальню изолированной

Даже если это маленькая однушка, лучше, чтобы в ней были и кровать, и диван. Так вы не только удобно разделите площадь на приватную и общественную зоны, но и создадите возможность уединиться при необходимости. Перегородок возводить не нужно — достаточно легкой шторы или ширмы.

Ограничьтесь минимумом декора

Не стоит украшать квартиру, в которой вы не будете жить, декором на свой вкус. Пары картин и оригинальных светильников для настроения будет достаточно. А полки оставьте свободными — у арендатора найдется, что туда поставить.