Уличный опрос ⟩ Как вы относитесь к настоятельной рекомендации носить маску?

На прошлой неделе правительство настоятельно рекомендовало носить маски в общественных местах, но соответствующего обязательства не установило. Глава Департамента здоровья Юллар Ланно сказал, что пока в ведении такого обязательства нет необходимости.

«Поскольку общественный транспорт заполнился людьми в масках и в торговых центрах их число также в значительной мере увеличилось, мы поняли, что люди внимательно слушали то, о чем на прошлой неделе вещал Департамент здоровья», - отметил он.

Так ли это на самом деле?

«Насколько я понимаю, доказано, что маски каким-то образом защищают, но в то же время очевидно, что они не помогают держать панику под контролем. Я бы не хотел носить маску. Если еще какое-то небольшое помещение, то я согласен, а так нет», - сказал участвовавший в опросе 16-летний Роберт.

«Вышла из Stockmann и вот только что сняла маску. Села в поезд — маску надела. Но когда я еду на велосипеде, то маски на мне нет», - ответила Моника (50+).

«В магазинах ношу, на улице — нет», - придерживается похожего принципа 56-летний Эрки.

«Да, конечно, я ношу маску. Это связанно с ситуацией с коронавирусом и ростом заболевших. К тому же сейчас сезон гриппов, так что так безопаснее», - уверена 32-летняя Пунема.

Еще один респондент — 35-летний Сандер — не считает ношение маски необходимым: «Я против, потому что ношение маски вредит здоровью. Было бы хорошо, чтобы кто-нибудь задал Департаменту здоровья такой вопрос: что такое иммунитет? И как стерильность и изоляция влияют на иммунитет? Ношение маски уничтожает иммунную систему человека — это изучают на уроках биологии в основной школе. Это не я так думаю, а это элементарный метод, как работает иммунная система».

«Я хорошо отношусь к маскам, но поскольку я слышала по радио, что половина масок не защищает от вирусов, пропускает их, то нахожусь в замешательстве. Я считаю, что маски нужны, но если они не помогают, может быть, следовало выпустить в продажу более надежные», - рассуждает 87-летняя Каарин.

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