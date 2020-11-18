В Эстонии умер пациент с COVID-19, заразились 274 человека

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 153 человек. В Ида-Вирумаа добавилось 62, в Тартумаа — 20, в Ляэнемаа — пять, в Пярнумаа и Ляэне-Вирумаа — по четыре, на Хийумаа, на Сааремаа и в Вильяндимаа — по три, в Йыгевамаа, Валгамаа и Пыльвамаа — по два, в Рапламаа и Вырумаа — по одному новому случаю. Еще в восьми случаях местожительства в Регистре населения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 223,33 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 4,6% от общего количества сделанных тестов.

В больничном лечении нуждается 99 пациентов, из них шестеро подключены к аппарату ИВЛ. Скончался еще один пациент с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в Эстонии умерло 85 человек, имеющих диагноз COVID-19.

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С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart

Скачайте приложение HOIA

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS‑CoV‑2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 194 728 раз. 485 человек сообщили через приложение о своем заболевании.

На странице koroonatestimine.ee сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования и т.п.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.