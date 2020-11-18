Пользователи приложения HOIA все чаще получают предупреждение о контакте с носителем вируса

Цель мобильного приложения HOIA – помочь определить круг лиц, близко контактировавших с носителем вируса. Для этого телефоны пользователей обмениваются анонимными кодами, а в случае, если кто-то сдает положительный тест на коронавирус, приложение оповещает всех, кто контактировал с зараженным коронавирусом в течение как минимум 15 минут и на расстоянии максимум два метра.

«В Эстонии примерно 400 000 телефонов, поддерживающих приложение HOIA, а к настоящему моменту его скачала примерно половина потенциальных пользователей. Мы довольны такими данными, но, конечно, цифры всегда могли бы быть больше», – сказал руководитель отдела цифровых услуг Центра инфосистем здоровья и благополучия Танель Тера.

По словам главного специалиста отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Керстин-Гертруд Кярблане, ведомство получает все больше данных о том, что люди узнают о контакте с носителем вируса лишь благодаря приложению.