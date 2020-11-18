Фото ⟩ Вилла в Юрмале с лифтом и интерьерами в духе 1930-х годов

Оформление внутренних пространств этого стильного дома - микс из работ профессиональных дизайнеров, винтажа, купленного на барахолках, и современных деталей. Рассказывает и показывает Houzz.
Особняк, над интерьером которого предстояло работать латвийскому дизайнеру Агнес Рудзите, был построен еще в 1930 году. Изначально он был задуман как семейный дом, но в советский период его назначение менялось несколько раз, что сказалось на состоянии здания.
О проекте
Место: Юрмала, Латвия
Год: 2019
Размер: 250 кв.м до реконструкции и 470 кв.м — после
Кто здесь живет: молодая семья с тремя детьми
Дизайнер проекта: Agnes Rudzite Interiors
История: дом имеет статус памятника архитектуры
Фото: Михаил Лоскутов
По просьбе собственников на фото показаны только помещения первого этажа.
Двухэтажный особняк с ротондой и колоннами напомнил Агнес Рудзите о характерных итальянских виллах 1930 годов. Да и расположение дома в живописных местах Юрмалы диктовало определенное настроение: «Основная моя идея была в том, чтобы немного повторить ту эпоху, добавив характерные фактуры и соответствующие оттенки», — рассказывает дизайнер.
«Там действовали и театральная студия, и детский сад, — вспоминает Агнес, — поэтому при покупке дома было очевидно, что потребуется полная реконструкция». Несмотря на это, сама архитектура была действительно впечатляющей, именно она и стала главным источником вдохновения.
Площадь дома помогла увеличить современная пристройка. В ней оборудовали гараж на два автомобиля, различные технические и подсобные помещения, гардероб и спа-зону. Для большего удобства и комфорта семьи три этажа соединяет лифт с дверью в латунной отделке.
В основной части первого этажа находятся кухня с гостиной и столовой, гостевая спальня, кабинет с библиотекой и довольно большой холл. Гостиную объединили с верандой с помощью арочных проемов.
К слову, рисунок на напольном покрытии, с одной стороны, поддерживает общую концепцию интерьера с его плавными линиями, а с другой — стал своеобразным решением заполнения компенсационных швов. Помимо мраморного покрытия, пол украшает паркет швейцарского бренда из доски нестандартного размера.
В отделке стен окрашивание сочетается не только с декоративной штукатуркой. Дизайнер подбирала материалы так, чтобы складывалось впечатление, будто они здесь были всегда. Например, на первом этаже стены холла украшает штукатурка Armourcoat, а в одной из спален использован материал алькантара, который имитирует замшу.
«Хотя заказчики — молодая семья с тремя детьми, их не пугали сложные решения в интерьере. Они много путешествуют, многое видели, поэтому с большим интересом принимали участие в реализации проекта и всячески поддерживали мои идеи», — отмечает Агнес.
Планы дома и другие фотографии можно увидеть ЗДЕСЬ.