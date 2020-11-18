Фото ⟩ Вилла в Юрмале с лифтом и интерьерами в духе 1930-х годов

Особняк, над интерьером которого предстояло работать латвийскому дизайнеру Агнес Рудзите, был построен еще в 1930 году. Изначально он был задуман как семейный дом, но в советский период его назначение менялось несколько раз, что сказалось на состоянии здания.

О проекте Место: Юрмала, Латвия Год: 2019 Размер: 250 кв.м до реконструкции и 470 кв.м — после Кто здесь живет: молодая семья с тремя детьми Дизайнер проекта: Agnes Rudzite Interiors История: дом имеет статус памятника архитектуры Фото: Михаил Лоскутов По просьбе собственников на фото показаны только помещения первого этажа.

Двухэтажный особняк с ротондой и колоннами напомнил Агнес Рудзите о характерных итальянских виллах 1930 годов. Да и расположение дома в живописных местах Юрмалы диктовало определенное настроение: «Основная моя идея была в том, чтобы немного повторить ту эпоху, добавив характерные фактуры и соответствующие оттенки», — рассказывает дизайнер.

«Там действовали и театральная студия, и детский сад, — вспоминает Агнес, — поэтому при покупке дома было очевидно, что потребуется полная реконструкция». Несмотря на это, сама архитектура была действительно впечатляющей, именно она и стала главным источником вдохновения.

Площадь дома помогла увеличить современная пристройка. В ней оборудовали гараж на два автомобиля, различные технические и подсобные помещения, гардероб и спа-зону. Для большего удобства и комфорта семьи три этажа соединяет лифт с дверью в латунной отделке.

В основной части первого этажа находятся кухня с гостиной и столовой, гостевая спальня, кабинет с библиотекой и довольно большой холл. Гостиную объединили с верандой с помощью арочных проемов.

В интерьере появилось сочетание оливкового и терракотового, сделали и наливные мраморные полы в технике терраццо.

К слову, рисунок на напольном покрытии, с одной стороны, поддерживает общую концепцию интерьера с его плавными линиями, а с другой — стал своеобразным решением заполнения компенсационных швов. Помимо мраморного покрытия, пол украшает паркет швейцарского бренда из доски нестандартного размера.

В интерьере использовали и отделку лакированным деревом, например, для арок при входе в столовую. Под глянцевым блеском просматривается красивая текстура вишни. Деревянные изделия изготовили в местной столярной мастерской.

В отделке стен окрашивание сочетается не только с декоративной штукатуркой. Дизайнер подбирала материалы так, чтобы складывалось впечатление, будто они здесь были всегда. Например, на первом этаже стены холла украшает штукатурка Armourcoat, а в одной из спален использован материал алькантара, который имитирует замшу.

«Хотя заказчики — молодая семья с тремя детьми, их не пугали сложные решения в интерьере. Они много путешествуют, многое видели, поэтому с большим интересом принимали участие в реализации проекта и всячески поддерживали мои идеи», — отмечает Агнес.