Коронавирус в мире: частичный локдаун в Турции и потенциальная польза полоскания рта

Тем временем, правительство Шотландии во вторник объявило об ужесточении ограничений в 11 районах в западной части страны, включая крупнейший шотландский город Глазго. С пятницы там будут закрыты непродовольственные магазины, питейные заведения, такие как пабы и рестораны, и спортивные залы.

Турция вводит частичный локдаун

Турция решила усилить нынешние карантинные ограничения, подразумевающие введение частичного локдауна в некоторых регионах страны, который будет действовать в выходные дни.

"Карантинные ограничения будут действовать в выходные с 8 вечера до 10 утра. Они не нарушат систему снабжения и производство", - заверил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении к стране.

Getty Images Еду в выходные в Турции можно будет приобретать только навынос.

Он рассказал, что школьники продолжат обучение в онлайн-режиме до конца года, а рестораны и кафе смогут работать только на доставку. Закроются кинотеатры и прочие зрелищные центры, а магазины и торговые центры будут работать лишь в строго определенное время.

"Мы столкнулись с серьезной ситуацией. Количество случаев заражения и смертей достигло опасного уровня, начиная со Стамбула, поэтому нам нужно проявиться осторожность", - рассказал Эрдоган. По словам президента, ему бы хотелось избежать более строгих мер, но, если тенденция заболеваемости сохранится, у него не будет другого выхода.

В последние несколько дней число новых случаев резко выросло. Власти сообщили, что во вторник Covid-19 был выявлен более, чем у 3,8 тыс. человек, умерли 103 зараженных. Всего с начала пандемии коронавирус в Турции стал причиной смерти более 11,7 тыс. человек.

США: сложный переход власти на фоне пандемии

Недавно избранный президентом США Джо Байден заявил, что на фоне ухудшающейся эпидемической ситуации умрут еще больше американцев, если Дональд Трамп продолжит блокировать процесс передачи власти.

США - мировой лидер по числу заболевших и умерших (11,2 млн и 247,2 тыс. соответственно). Лишь за минувшую неделю в стране заболели еще миллион человек.

На этой неделе американские власти направят более 7 млн быстрых тестов на антитела в наиболее пострадавшие штаты, где они в первую очередь будут распределены между хосписами, домами престарелых и среди других наиболее уязвимых социальных групп. Местные власти просят население воздержаться от многолюдных празднований Дня благодарения.

В Чикаго, третьем по величине городе США, с понедельника жителей настоятельно просят оставаться дома.

Ситуация в мире

На отдаленной территории Канады Нунавут, включающей часть арктического архипелага, произошла вспышка Covid-19. Регион приостанавливает работу всех служб, бизнесов и заведений не первой необходимости минимум на две недели. Также закрываются школы. Въезд на территорию будет возможен только при наличии специального разрешения.