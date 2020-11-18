В случае самоизоляции можно оформить карантинный лист

В случае оформления карантинного листа действуют такие же условия, как и при оформлении больничного: первые три дня самоизоляции не оплачиваются, c четвертого дня его начинает компенсировать работодатель, а с девятого – Больничная касса. Ставка компенсации составляет 70% от заработной платы.