В случае самоизоляции можно оформить карантинный лист

Человек, которому в Департаменте здоровья рекомендовали находиться в самоизоляции из-за тесного контакта с носителем коронавируса, может оформить так называемый карантинный лист, но о такой возможности не знают многие работники и работодатели, пишет Rus.ERR.
В случае оформления карантинного листа действуют такие же условия, как и при оформлении больничного: первые три дня самоизоляции не оплачиваются, c четвертого дня его начинает компенсировать работодатель, а с девятого – Больничная касса. Ставка компенсации составляет 70% от заработной платы.
«Сейчас это делается только в случае COVID-19. В случае других инфекционных заболеваний врач выписывает обычный больничный», – пояснила член правления Больничной кассы Пилле Банхард, добавив, что с мая по ноябрь семейные врачи оформили 3658 карантинных листов.