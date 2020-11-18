Ср, 18.11.2020
Это очень-очень тяжелые больные. Этого публика не видит, это видим мы, и мы обеспокоены. Пеэп Тальвинг
Пеэп Тальвинг
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  • Для секонд-хенда в Ыйсмяэ снят потрясающе забавный рекламный ролик

Видео ⟩ Для секонд-хенда в Ыйсмяэ снят потрясающе забавный рекламный ролик

ФОТО: Aist / Youtube / Ekraanitõmmis

Для магазина товаров повторного использование Aist в Ыйсмяэ создан блестящий рекламный ролик, который достоин абсолютно всех призов на конкурсе рекламных клипов Kuldmuna, считает Kodustiil.

В сопровождении ритмичной музыки в ролике перечислены виды посуды, которые продаются в магазине. Все это сделано забавно: странными голосами с неподражаемым акцентом. В магазине вроде бы много товаров и цены тоже приемлемые.

Даже если вам не нужна подержанная посуда, посмотрите рекламу, не пожалеете! И не забудьте улыбнуться! 

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