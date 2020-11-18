Пресс-конференция ⟩ Департамент здоровья: на следующей неделе количество госпитализированных может приблизиться к 200

Мари-Анне Хярма познакомила с данными о заболеваемости, которая увеличивается 28 день подряд. Растет и количество бессимптомных больных, особенно среди молодежи, которая и является основным распространителем вируса.

Увеличилось количество госпитализированных. Специалисты считают, что к концу следующей недели их может стать около 200, а это критическая черта для наших больниц.

Министр Кийк призвал соблюдать меры профилактики и очень тщательно спланировать предстоящие праздники, которые в этом году нужно отметить в кругу семьи.