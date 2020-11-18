Ср, 18.11.2020
Это очень-очень тяжелые больные. Этого публика не видит, это видим мы, и мы обеспокоены. Пеэп Тальвинг
Пеэп Тальвинг
  • Rus.Postimees.ee
  • Коронавирус
  • Департамент здоровья: на следующей неделе количество госпитализированных может приблизиться к 200

Пресс-конференция ⟩ Департамент здоровья: на следующей неделе количество госпитализированных может приблизиться к 200

Мари-Анне Хярма.

ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр социальных дел Танель Кийк и заместитель генерального директора по вопросам охраны здоровья Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Мари-Анне Хярма познакомила с данными о заболеваемости, которая увеличивается 28 день подряд. Растет и количество бессимптомных больных, особенно среди молодежи, которая и является основным распространителем вируса. 

Увеличилось количество госпитализированных. Специалисты считают, что к концу следующей недели их может стать около 200, а это критическая черта для наших больниц. 

Министр Кийк призвал соблюдать меры профилактики и очень тщательно спланировать предстоящие праздники, которые в этом году нужно отметить в кругу семьи. 

Rus.Postimees вел прямую трансляцию. Подробнее читайте и смотрите ниже.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back